Preselekcje Eurowizja 2026 - lista uczestników. Kto zawalczy o wyjazd do Wiednia?

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 będą wywoływać ogromne emocje! Przed nami wyjątkowy koncert, w którym 8 artystów zawalczy o reprezentowanie Polski na konkursie w Wiedniu. Tegoroczna Eurowizja będzie wyjątkowa, z dobrych i złych powodów. Dobry jest taki, że wydarzenie świętuje swoje 70-lecie i Europejska Unia Nadawców oraz austriaccy organizatorzy zapowiadają wyjątkowe show. Zły powód jest taki, że wszystko odbędzie się w cieniu skandalu z powodu dopuszczenia do udziału Izraela oraz bojkotu pięciu państw. Przed naszym nowym kandydatem wielkie wyzwanie, ale znaleźli się artyści, którzy chcą wziąć je na klatę. Pod koniec ubiegłego roku komisja powołana przez TVP przesłuchała zgłoszenia i wybrała 20 artystów z najlepszymi piosenkami, którzy wystąpili na żywo przed jury. Eksperci wybrali finałową ósemkę, która teraz wystąpi przed publicznością w telewizyjnym koncercie. To właśnie widzowie wybiorą następcę Justyny Steczkowskiej. Kto ma szanse na wyjazd do Wiednia? Niżej znajdziesz oficjalną listę uczestników polskich preselekcji.

Eurowizja 2026 - uczestnicy polskich preselekcji

Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Aleksandra Antoniak - "Don't you try"

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Eurowizja 2026 - kiedy polskie preselekcje?

Kiedy odbędą się polskie preselekcje do Eurowizji 2026? Koncert zostanie wyemitowany w sobotę, 7 marca o godzinie 17:35 w TVP1. Wyniki poznamy jednak dzień później. Zwycięzca zostanie przedstawiony w niedzielę, 8 marca 2026 o godzinie 10:00 w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP2.