Preselekcje Eurowizja 2026 - TVP potwierdza gości specjalnych. Nie będzie Steczkowskiej!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-05 21:17

Telewizja Polska potwierdziła skład gwiazd, które pojawią się na tegorocznych preselekcjach do Eurowizji 2026. Oprócz uczestników na scenie zaprezentują się goście specjalni. Co ciekawe, na koncercie nie pojawi się Justyna Steczkowska, która reprezentowała Polskę na Eurowizji 2025. Kto więc zaśpiewa?

Preselekcje do Eurowizji 2026 bez Steczkowskiej

Reprezentanta Polski na Eurowizję 2026 poznamy 8 marca, ale występy kandydatów Telewizja Polska pokaże już dzień wcześniej. 7 marca o godzinie 17:35 w TVP1 odbędzie się emisja specjalnego programu o nazwie "Finał Polskich Kwalifikacji - Eurowizja 2026". Podczas koncertu zobaczymy występy ośmiu wykonawców, którzy walczą o wyjazd do Wiednia na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Po wszystkich prezentacjach zostaną otwarte linie SMS i swoich faworytów będzie można wspierać aż do północy. Koncert to jednak nie tylko występy konkursowe. Oprócz uczestników preselekcji zobaczymy też dwie inne gwiazd, które są mocno powiązane z Eurowizją. Dużym zaskoczeniem jest brak Justyny Steczkowskiej. Zazwyczaj reprezentanci z poprzedniego roku pojawiali się na koncercie, ale tym roku tak nie będzie. Kto zatem wystąpi? TVP ujawniło nazwiska.

Justyna Steczkowska przywitana przez fanów

Preselekcje do Eurowizji 2026 - goście specjalni

Oto goście polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Michał Wiśniewski

Lider zespołu Ich Troje nie pojawi się na koncercie bez powodu. Jego grupa dwukrotnie reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. W 2003 roku z piosenką "Keine Grenzen" zajęli 7. miejsce, co wciąż jest drugim najlepszym wynikiem Polski w historii. W 2006 roku wrócili z utworem "Follow My Heart", ale wtedy nie udało się awansować do finału. Mimo tego Michał Wiśniewski wciąż jest jedną z największych gwiazd Eurowizji w Polsce.

Viki Gabor

Viki Gabor na dorosłej Eurowizji nigdy nie była, ale odniosła ogromny sukces na Eurowizji Junior. W 2019 roku reprezentowała Polskę na konkursie w Gliwicach z piosenką "Superhero". Wygrała i tym samym dała Polsce drugie zwycięstwo z rzędu.

Preselekcje do Eurowizji 2026 - uczestnicy

Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

  • Basia Giewont - "Zimna woda"
  • Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
  • Anastazja Maciąg - "Wild Child"
  • Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
  • Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
  • Alicja Szemplińska - "Pray"
  • Ola Antoniak - "Don't you try"
Radio ESKA Google News
Justyna Steczkowska
Galeria zdjęć 20
polskie preselekcje
viki gabor
Justyna Steczkowska
Eurowizja 2026
michał wiśniewski