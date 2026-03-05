Preselekcje Eurowizja 2026 - TVP potwierdza gości specjalnych. Nie będzie Steczkowskiej!

Preselekcje do Eurowizji 2026 bez Steczkowskiej

Reprezentanta Polski na Eurowizję 2026 poznamy 8 marca, ale występy kandydatów Telewizja Polska pokaże już dzień wcześniej. 7 marca o godzinie 17:35 w TVP1 odbędzie się emisja specjalnego programu o nazwie "Finał Polskich Kwalifikacji - Eurowizja 2026". Podczas koncertu zobaczymy występy ośmiu wykonawców, którzy walczą o wyjazd do Wiednia na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Po wszystkich prezentacjach zostaną otwarte linie SMS i swoich faworytów będzie można wspierać aż do północy. Koncert to jednak nie tylko występy konkursowe. Oprócz uczestników preselekcji zobaczymy też dwie inne gwiazd, które są mocno powiązane z Eurowizją. Dużym zaskoczeniem jest brak Justyny Steczkowskiej. Zazwyczaj reprezentanci z poprzedniego roku pojawiali się na koncercie, ale tym roku tak nie będzie. Kto zatem wystąpi? TVP ujawniło nazwiska.

Justyna Steczkowska przywitana przez fanów

Preselekcje do Eurowizji 2026 - goście specjalni

Oto goście polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Michał Wiśniewski

Lider zespołu Ich Troje nie pojawi się na koncercie bez powodu. Jego grupa dwukrotnie reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. W 2003 roku z piosenką "Keine Grenzen" zajęli 7. miejsce, co wciąż jest drugim najlepszym wynikiem Polski w historii. W 2006 roku wrócili z utworem "Follow My Heart", ale wtedy nie udało się awansować do finału. Mimo tego Michał Wiśniewski wciąż jest jedną z największych gwiazd Eurowizji w Polsce.

Viki Gabor

Viki Gabor na dorosłej Eurowizji nigdy nie była, ale odniosła ogromny sukces na Eurowizji Junior. W 2019 roku reprezentowała Polskę na konkursie w Gliwicach z piosenką "Superhero". Wygrała i tym samym dała Polsce drugie zwycięstwo z rzędu.

Preselekcje do Eurowizji 2026 - uczestnicy

Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"