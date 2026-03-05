Rutkowski dał żonie biżuterię w cenie mieszkania. Ekspertka ocenia to jednym słowem

Maja Rutkowski w programie "Królowa przetrwania"

W środę 4 maja widzowie mogli zobaczyć pierwszy odcinek trzeciej edycji reality show "Królowa przetrwania". Wśród uczestniczek programu znalazła się Maja Rutkowski. To wydarzenie stało się dla jej męża pretekstem do przygotowania wyjątkowej niespodzianki. Krzysztof Rutkowski, który słynie z zamiłowania do luksusu, opublikował w internecie nagranie dokumentujące moment wręczenia ukochanej niezwykle kosztownych błyskotek. Wideo opublikowane przez detektywa natychmiast wywołało w sieci ogromne poruszenie.

Zobacz też: Była żona Wiśniewskiego wróciła w wielkim stylu! Tajner zachwyciła sylwetką na premierze

Krzysztof Rutkowski i biżuteria warta apartament

Na udostępnionym materiale detektyw zapowiada prezent, tłumacząc, że jego partnerka zasłużyła na szczególne wyróżnienie. Rutkowski podkreślał, że prawdziwym luksusem jest dla niego widok uśmiechniętej żony, która na co dzień imponuje mu siłą i klasą. Na nagraniu widać, jak na dłoni Mai lądują kolejne elementy zestawu: kolczyki, pierścionki oraz bransoletka. Kobieta nie kryła emocji. Celebrytka zasugerowała wręcz, że wartość otrzymanej biżuterii odpowiada cenie dużego apartamentu.

Zobacz także: Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Irena Kamińska-Radomska o etykiecie prezentów

Film szybko rozprzestrzenił się w internecie, dzieląc komentujących. Część osób gratulowała gestu, inni krytykowali epatowanie bogactwem. O opinię w tej sprawie dziennikarze "Faktu" poprosili dr Irenę Kamińską-Radomską. Specjalistka od etykiety wyjaśniła, że w relacjach prywatnych nie ma sztywnych limitów finansowych i małżonkowie mogą dawać sobie to, co sprawia im radość. Ekspertka zaznaczyła jednak, że zupełnie inne reguły obowiązują w świecie biznesu i dyplomacji.

Zobacz też: Szykuje się zmiana w "Tańcu z Gwiazdami"? Zdrójkowski gotów wskoczyć na scenę!

Jeżeli chodzi o wręczanie prezentu własnej żonie lub mężowi, można ich obdarowywać, czym tylko byśmy chcieli. Natomiast duże są ograniczenia, jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny i wynikającą z niego etykietę biznesu. Wówczas obowiązuje ograniczenie do 100 dolarów - mówi w rozmowie z "Faktem".

Ekspertka krytykuje zachowanie Rutkowskich

Mentorka znana z programu "Projekt Lady" zwróciła jednak uwagę na inny aspekt nagrania, który jej zdaniem narusza zasady dobrego wychowania. Chodzi o publiczne chwalenie się ceną podarunku. Według Kamińskiej-Radomskiej, podkreślanie kosztów prezentu jest w złym guście, a wartość upominku powinna pozostać tajemnicą. Specjalistka uznała ujawnianie ceny biżuterii za duże faux pas.

Zobacz też: Natsu w domowym stroju i jej partner przyłapani. On taszczy, ona się śmieje. Zdjęcia z ukrycia!

Mówienie komuś, ile wydaliśmy na podarunek dla niego, to bardzo duże faux pas. Cena powinna być ukryta. Osoba obdarowana również absolutnie nie powinna mówić, ile kosztuje prezent, który otrzymała. Jest to niesmaczne - powiedziała na sam koniec.

35

Krzysztof Rutkowski rozpływa się nad ukochaną Mają. Ależ miłość!