Premiera filmu "Pojedynek". Julia Pietrucha skradła show swoją kreacją

Już w najbliższy piątek na ekrany kin wchodzi najnowsze dzieło Łukasza Palkowskiego. "Pojedynek" to trzymający w napięciu thriller historyczny, którego scenariusz oparto na faktach z 1939 roku. Producenci zapowiadają obraz jako "opowieść o brutalnej indoktrynacji polskich elit przez NKWD w dawnym klasztorze, skupiając się na dramatycznej walce o honor i przetrwanie między młodym pianistą a rosyjskim agentem".

Reżyser po raz kolejny postawił na współpracę z czołowymi nazwiskami polskiej kinematografii. W obsadzie znaleźli się m.in. Jakub Gierszał, Tomasz Kot, Bogusław Linda oraz Anna Próchniak. Widzowie zobaczą również zagraniczną gwiazdę – na ekranie pojawi się Aidan Gillen, doskonale znany fanom seriali jako Littlefinger z "Gry o tron".

Uroczysta premiera z udziałem twórców odbyła się 25 lutego. Czerwony dywan wypełniły gwiazdy, które w większości zdecydowały się na klasyczną elegancję i ciemną kolorystykę. Jakub Gierszał zaprezentował się w nowoczesnym czarnym garniturze, natomiast Anna Próchniak wybrała czarną suknię z ozdobnym ramiączkiem.

Julia Pietrucha i Grażyna Szapołowska w kinie

Na nieco więcej swobody pozwoliła sobie Grażyna Szapołowska. Legenda kina, będąca dla wielu ikoną mody, zrezygnowała z wieczorowej toalety na rzecz skórzanych spodni w odcieniu bordo zestawionych z ciemną bluzką. Całość stylizacji dopełniła kurtka wykończona futrzanym kołnierzem.

Bezapelacyjną gwiazdą wieczoru została jednak Julia Pietrucha. Aktorka występująca w "Pojedynku" założyła długą suknię na ramiączkach. Jej kreacja była w całości pokryta srebrnymi cekinami, które mieniły się w blasku fleszy, przyciągając wzrok wszystkich zgromadzonych.

