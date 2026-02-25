Hitowy mecz w otwartej telewizji. Juventus walczy o życie z Galatasaray

Telewizja Polska przygotowała dla widzów transmisję kluczowego spotkania rewanżowego fazy play-off Ligi Mistrzów. Już o godzinie 20:55 na antenach TVP 1 oraz TVP Sport rozpocznie się relacja z pojedynku Juventus Turyn – Galatasaray Stambuł. Sytuacja Włochów jest dramatyczna, ponieważ muszą odrobić aż trzybramkową stratę z pierwszego meczu, który zakończył się zwycięstwem Turków 5:2. Aby marzyć o awansie, „Stara Dama” będzie musiała liczyć na skuteczność swoich gwiazd, takich jak Vlahović czy Yildiz, którzy przypuszczą szturm na bramkę strzeżoną przez Fernando Muslerę.

Zespół ze Stambułu przyleciał do Włoch z pokaźną zaliczką i sporym komfortem psychicznym. Można się spodziewać, że szkoleniowiec gości, Okan Buruk, postawi na szczelną defensywę połączoną z groźnymi kontratakami i wysokim pressingiem. Zapowiada się otwarte widowisko na Allianz Stadium, gdyż gospodarze nie mają już nic do stracenia, a Turcy mogą grać spokojnie i zabijać czas, wyczekując na błędy rywala.

Transmisja Juventus - Galatasaray. Kto komentuje mecz w TVP?

Wstęp do tego wydarzenia rozpocznie się w studiu TVP Sport już o godzinie 19:45. Za mikrofonami zasiądzie sprawdzony duet, który zapewnia wysoki poziom emocji: Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski. O tej samej porze, czyli o 21:00, wystartują również dwa inne spotkania fazy play-off: PSG zmierzy się z AS Monaco, a Real Madryt podejmie Benfikę. Te potyczki będą jednak dostępne wyłącznie dla abonentów Canal+ na kanałach Premium.

