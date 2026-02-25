Roksana Węgiel w niemieckich preselekcjach do Eurowizji. Zasiądzie obok ikon konkursu!

Dzięki zwycięstwu w 2018 roku Roksana Węgiel jest dziś niezwykle silnie utożsamiana z Eurowizją, choć jak dotąd miała okazję reprezentować Polskę wyłącznie w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Wokalistka wcale nie kryje jednak, że marzy o tym, by w przyszłości pojawić się na eurowizyjnej scenie ponownie i tym razem powalczyć o triumf w "dorosłej" wersji wydarzenia, czyli w ramach Konkurs Piosenki Eurowizji. Zanim jednak Roxie stanie do walki o zwycięstwo w konkursie, przekona się, jak wygląda Eurowizja z zupełnie innej perspektywy - jako jurorka współdecydująca o wyborze reprezentanta. Co ciekawe, nie stanie się to w Polsce, lecz w Niemczech.

Niemiecki nadawca publiczny ogłosił właśnie skład międzynarodowego jury, w którym - jak podkreślono w komunikacie - zasiada 20 wybitnych ekspertów muzycznych z 20 państw biorących udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. To właśnie oni ocenią dziewięcioro uczestników krajowych eliminacji i wskażą trójkę najbardziej obiecujących artystów. Ostateczna decyzja dotycząca tego, kto będzie reprezentować Niemcy na Eurowizji 2026, należeć będzie już do widzów. Węgiel nie kryje radości!

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach. W sobotę wylatuję do Niemiec, gdzie zadebiutuję na antenie niemieckiego nadawcy. Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 roku mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju - wyznała serwisowi ESKA.pl wokalistka.

Eurowizja 2026. Roksana Węgiel w niemieckich preselekcjach

Oprócz piosenkarki, w jury niemieckich preselekcji do Eurowizji 2026 zasiądą prawdziwe ikony tego konkursu. Wśród nich znalazła się m.in. Ruslana - triumfatorka z 2004 roku, która wygrała Eurowizję z hitem "Wild Dances" jeszcze zanim Roxie przyszła na świat, przynosząc Ukrainie historyczne, pierwsze zwycięstwo. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziejach konkursu. W składzie jury jest także Luca Hänni, który w 2019 roku wyśpiewał dla Szwajcarii czwarte miejsce w Tel Awiwie, a dziś uchodzi za jedną z największych gwiazd młodego pokolenia artystów związanych z ESC. Norwegię reprezentuje z kolei Margaret Berger - zdobywczyni czwartego miejsca w Malmö w 2013 roku, której "I Feed You My Love" do dziś uznawane jest za jeden z najmocniejszych występów tamtej dekady. W gronie ekspertów nie zabrakło też legendarnego producenta i wieloletniego szefa delegacji Szwecji, Christer Björkman, od lat uznawanego za jednego z architektów współczesnego sukcesu Melodifestivalen i samej Eurowizji.