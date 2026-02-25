Agnieszka Dygant wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości

Agnieszka Dygant swój debiut aktorski zaliczyła jeszcze podczas studiów na PWSFTviT w Łodzi. To właśnie wtedy wystąpiła na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. Już rok później ukończyła studia aktorskie i po raz pierwszy wystąpiła na dużym ekranie. Jej debiutem kinowym była rola Oli w dramacie Michała Rosy "Farba". Rok później zagrała w dramacie w reżyserii Jerzego Stuhra - "Tydzień z życia mężczyzny". Następnie mogliśmy ją zobaczyć w kilku innych produkcjach filmowych, w tym "Egoistach", "Jak to się robi z dziewczynami" czy "Tylko mnie kochaj", "Kobiety mafii" oraz "Listy do M.". Widzowie pokochali ją najbardziej za rolę Frani Maj w serialu stacji TVN - "Niania". Poza filmem i telewizją, Agnieszka Dygant odnosi sukcesy również na deskach teatru. Występuje w wielu spektaklach, zarówno klasycznych, jak i współczesnych.

Agnieszka Dygant bezsprzecznie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek. Jak wiadomo osoby znane ze szklanego ekranu, często biorą udział w innych aktywnościach telewizyjnych. Wielu znanych aktorów mogliśmy do tej pory zobaczyć na parkiecie popularnego show "Taniec z gwiazdami". Agnieszka Dygant mimo trwającej prawie trzydzieści lat kariery i ogromnej sympatii widzów, do tej pory nie zdecydowała się jedna na udział w programie. Teraz w rozmowie z serwisem Plejada zdradziła, czy zamierza wystąpić w formacie w przyszłości. Jak przyznała, udaje jej się czasem obejrzeć program, i bardzo jej się on podoba, jednak sama nie ma zamiaru brać w nim udziału.

Chyba też nie umiałabym poświęcić tyle czasu, energii na taniec. Nie ukrywam też, że to jest wielkie wyzwanie i trzeba się z tym liczyć, że tutaj i sprawność fizyczna, kondycja fizyczna i umiejętności - to wszystko się bardzo liczy. Tutaj jest wóz albo przewóz. Co tydzień jesteś totalnie oceniany. Nie wiem, czy ja jestem na to gotowa. Chyba lepiej się czuję w skórze aktorki. Wiem, że tam przychodzą moje koleżanki czy koledzy i świetnie sobie radzą, ale ja lubię się jednak schować za moimi rolami. Może to najbardziej o to chodzi - nie musieć pokazywać się tak prywatnie zbyt często - powiedziała we wspomnianej rozmowie aktorka.

Dopytywana przez redaktorkę Plejady, czy istnieje szansa, iż w przyszłości zmieni zdanie i jednak zechce zaprezentować swoje taneczne umiejętności, Dygant odparła:

Chyba nie.

Myślicie, że aktorka zmieni kiedyś zdanie i będziemy mogli ją zobaczyć na parkiecie?