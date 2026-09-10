8. kolejka Ekstraklasy. Hit na szczycie i wielki klasyk w stolicy

Starcie na szczycie w Zabrzu

W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań. Będzie to niezwykle ważne starcie wicemistrza z mistrzem kraju. Lech aktualnie prowadzi w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy z dorobkiem 16 punktów. Lider rozgrywek może pochwalić się świetną serią pięciu zwycięstw z rzędu. Górnik zgromadził do tej pory 15 punktów, zajmując trzecią lokatę w lidze.

Za czołową trójką plasuje się Jagiellonia Białystok, która w piątek zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków. Będzie to pojedynek czwartej ekipy z piątą drużyną w zestawieniu. Beniaminek z Krakowa przystąpi do tego meczu znacząco osłabiony. Klub opuścił hiszpański napastnik Jordi Sanchez, który wykupił swój kontrakt i przeniósł się do Pogoni Szczecin. Białostoczanie przygotowują się jednocześnie do fazy zasadniczej Ligi Europy.

Kto wygra klasyk przy Łazienkowskiej?

Niedzielny mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź to największy klasyk tej serii gier. Zespół gości przechodzi obecnie poważny kryzys i mocno rozczarowuje swoimi wynikami. Widzewiacy wygrali dotąd tylko raz i zajmują 13. miejsce w lidze z zaledwie siedmioma punktami na koncie. W czwartek z posady trenera łódzkiej drużyny zwolniony został Aleksandar Vuković. Legia Warszawa natomiast w siedmiu spotkaniach nie poniosła jeszcze w tym sezonie porażki.

Pogoń Szczecin zagra w sobotę z zamykającą tabelę Wieczystą Kraków. W barwach krakowskiego zespołu wystąpi Efthymis Koulouris, były król strzelców Ekstraklasy, który wraca do Polski z Arabii Saudyjskiej. Jeszcze gorzej od Wieczystej prezentuje się Raków Częstochowa, który po sześciu rozegranych meczach ma na koncie zero punktów. W piątkowym spotkaniu przeciwko Motorowi Lublin drużynę poprowadzi nowy trener, Tomasz Kaczmarek. Szkoleniowiec ten przeniósł się pod Jasną Górę po wykupieniu z Radomiaka.