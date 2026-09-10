ME w koszykówce 3x3. Polki zagrają w eksperymentalnym składzie w Antwerpii

Problemy kadrowe reprezentacji Polski

Trenerka polskiej kadry, Edyta Koryzna, musiała zestawić drużynę bez kilku kluczowych zawodniczek. W Antwerpii nie zagrają m.in. Klaudia Gertchen i Anna Pawłowska, ponieważ przygotowują się w swoich klubach do startującego pod koniec września sezonu ekstraklasy koszykarek w tradycyjnej odmianie. Obok Zięmborskiej i Morawiec powołania otrzymały Klaudia Niedźwiedzka oraz juniorka Dobrochna Bogus, która reprezentowała Polskę w Lidze Narodów 3x3 w zespołach do lat 21 i 23.

Mistrzostwa Europy w Antwerpii to dla Polski najważniejsza impreza drugiej części sezonu, po tym jak nie udało się awansować z grupy podczas czerwcowych mistrzostw świata w Warszawie. W tegorocznych mistrzostwach wystąpi po 12 drużyn żeńskich i męskich, które zostały podzielone na cztery grupy, z których awansują po dwa najlepsze zespoły do ćwierćfinałów.

Trudni rywale w fazie grupowej

Biało-czerwone rozpoczną zmagania w grupie D z rozstawieniem numer „5”. W piątkowy wieczór Polki zagrają przeciwko mistrzyniom olimpijskim z Paryża – Niemkom oraz reprezentantkom gospodarzy – Belgijkom. W przypadku awansu do kolejnej rundy podopieczne trenerki Koryzny mogą trafić na wicemistrzynie igrzysk w Paryżu, Hiszpanki, rywalizujące w grupie B.

Najwyższe rozstawienie na turnieju otrzymały obrończynie tytułu, Holenderki. W ubiegłym roku w Kopenhadze reprezentacja Polski zakończyła zmagania na szóstym miejscu po porażce z Azerbejdżanem, natomiast najlepszy wynik Polki osiągnęły w 2022 roku w Grazu, kiedy wywalczyły brązowy medal. W rywalizacji męskiej zabraknie Polaków, którzy po raz czwarty z rzędu nie zakwalifikowali się do turnieju głównego ME.