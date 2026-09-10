Faustyna Martyniuk o rozstaniu z mężem. Padło pytanie o rozwód

Daniel Martyniuk znów wzbudza kontrowersje

Rodzice Daniela – Zenon i Danuta Martyniukowie – cieszą się dużą popularnością. Syn jednak zdobywa rozgłos w znacznie mniej chwalebny sposób. 37-letni Daniel często gości na pierwszych stronach gazet z powodu licznych skandali, konfliktów medialnych i problemów z prawem. Te wydarzenia nie tylko rujnują jego wizerunek, ale również mocno odbijają się na relacjach rodzinnych.

W 2018 roku Daniel wziął ślub z młodszą o dziesięć lat Eweliną, jednak para szybko zaczęła żyć osobno. Mimo narodzin córki, we wrześniu 2020 roku małżeństwo zakończyło się rozwodem. Następnie wrócił do swojej byłej partnerki, Faustyny, z którą wziął ślub na Bali w październiku 2023 roku, a pół roku później zorganizowano drugie przyjęcie weselne.

Para doczekała się syna, Floriana, który urodził się w czerwcu zeszłego roku. Jednak narodziny dziecka i drugie małżeństwo nie sprawiły, że Daniel zmienił swoje zachowanie. Wygląda na to, że cierpliwość do niego tracą już nie tylko jego rodzice, ale i żona.

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Faustyna Martyniuk zabiera głos. Czy planuje rozwód z Danielem?

W podcaście "Wersja osobista" dziennika "Fakt" Faustyna skomentowała swoją obecną relację z Danielem, zaznaczając, że postanowiła zdystansować się od jego ostatnich wybryków.

Sytuacja jest skomplikowana, ale chyba każdy wie dlaczego. [...] To nic dziwnego, że po prostu postawiłam granicę. Póki Daniel się nie uspokoi, to muszę gdzieś po prostu być z boku, ale to nie jest tak, że chcę go atakować. Ja po prostu życzę mu, żeby wziął się w garść i to życie poukładał - wyznała w podcaście "Wersja osobista".

Faustyna otwarcie powiedziała, że jest jej smutno i ma dość wyczynów swojego męża. Obecnie koncentruje się na wychowaniu syna, podkreślając, że nie może kontrolować działań Daniela. Życzy mu jednak dobrze, ponieważ pozostaje on ojcem jej dziecka.

Podczas wywiadu zapytano ją także o ewentualny rozwód, na co odpowiedziała w sposób dość wymijający, zaznaczając potrzebę ochrony swojej prywatności.

To jest tak prywatna przestrzeń, że nie chcę jej publicznie poruszać. Ja jestem skrytą osobą i nie do końca lubię, jak gdzieś te prywatne rzeczy wychodzą poza moją zgodą. To jest przekroczenie granicy, którą ciężko w jakiś sposób wytłumaczyć. Tutaj stawiam kropkę, ale nie na zasadzie, że się z tym zgadzam, ale po prostu nie do końca widzę sens rozstrzygania tego publicznie - mówiła.

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