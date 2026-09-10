Izabella Krzan zachwyca w tygrysim bikini. Prezenterka poleciała do Portugalii na ślub przyjaciół

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-10 15:11

Izabella Krzan wybrała się w krótką podróż do Portugalii, aby wziąć udział w ceremonii zaślubin Jacka Jelonka oraz Oliwiera Kubiaka. Prezenterka znalazła tam chwilę na odpoczynek i wykorzystała słoneczną aurę, zakładając skąpy strój kąpielowy, co wywołało ogromny zachwyt wśród internautów śledzących jej media społecznościowe.

Izabella Krzan zrobiła niespodziankę na ślubie Jacka Jelonka

Drogi Jacka Jelonka oraz Oliwera Kubiaka przecięły się w 2021 roku podczas realizacji programu "Prince Charming", gdzie pierwszy z nich wybierał życiowego partnera z grupy trzynastu kandydatów. Zakochani udali się ostatnio na Półwysep Iberyjski, ponieważ portugalskie prawo pozwoliło im na legalne sformalizowanie związku w bardzo kameralnym gronie. Najbliżsi przyjaciele postanowili jednak zorganizować dla nich ogromną niespodziankę i bez zapowiedzi zjawili się na miejscu ceremonii.

Wśród niezapowiedzianych gości znalazła się zaprzyjaźniona z panami młodymi Izabella Krzan. Gwiazda stacji TVN spędziła na południu Europy niewiele czasu, ale postanowiła maksymalnie nacieszyć się doskonałymi warunkami atmosferycznymi. Gospodyni popularnego formatu "Azja Express" zabrała ze sobą w podróż nie tylko elegancką suknię weselną, ale również bardzo skąpy strój kąpielowy zdobiony tygrysim wzorem.

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Zdjęcia Izabelli Krzan w bikini podbijają Instagram

Prezenterka opublikowała w mediach społecznościowych obszerną relację ze swojego zagranicznego wyjazdu. Na udostępnionych kadrach widać wspólne świętowanie z nowożeńcami, spacery z czworonogiem oraz błogi wypoczynek na piaszczystym wybrzeżu. Obserwatorzy zwrócili szczególną uwagę na ujęcia prezentujące gwiazdę porannego pasma "Dzień Dobry TVN" w samym stroju kąpielowym. Niedługo minie dekada od momentu zdobycia przez nią tytułu Miss Polonia, a mimo to Krzan wciąż imponuje nienaganną i niezwykle smukłą sylwetką.

Utrzymanie tak doskonałej formy wymaga od trzydziestojednoletniej celebrytki sporo wysiłku. Dawna modelka wielokrotnie podkreślała ogromne znaczenie regularnej aktywności fizycznej w swoim codziennym funkcjonowaniu. W latach młodzieńczych regularnie trenowała siatkówkę, sprawdzając się na pozycji atakującej. Dziś jej perfekcyjny wygląd to efekt połączenia sportowej pasji z racjonalnym sposobem odżywiania, co budzi podziw u wielu fanów.

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Izabella Krzan na ściance i w tygrysim bikini na miniaturach. O jej podróży do Portugalii przeczytasz na Eska.
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