Izabella Krzan zachwyca w tygrysim bikini. Prezenterka poleciała do Portugalii na ślub przyjaciół

Izabella Krzan zrobiła niespodziankę na ślubie Jacka Jelonka

Drogi Jacka Jelonka oraz Oliwera Kubiaka przecięły się w 2021 roku podczas realizacji programu "Prince Charming", gdzie pierwszy z nich wybierał życiowego partnera z grupy trzynastu kandydatów. Zakochani udali się ostatnio na Półwysep Iberyjski, ponieważ portugalskie prawo pozwoliło im na legalne sformalizowanie związku w bardzo kameralnym gronie. Najbliżsi przyjaciele postanowili jednak zorganizować dla nich ogromną niespodziankę i bez zapowiedzi zjawili się na miejscu ceremonii.

Wśród niezapowiedzianych gości znalazła się zaprzyjaźniona z panami młodymi Izabella Krzan. Gwiazda stacji TVN spędziła na południu Europy niewiele czasu, ale postanowiła maksymalnie nacieszyć się doskonałymi warunkami atmosferycznymi. Gospodyni popularnego formatu "Azja Express" zabrała ze sobą w podróż nie tylko elegancką suknię weselną, ale również bardzo skąpy strój kąpielowy zdobiony tygrysim wzorem.

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Zdjęcia Izabelli Krzan w bikini podbijają Instagram

Prezenterka opublikowała w mediach społecznościowych obszerną relację ze swojego zagranicznego wyjazdu. Na udostępnionych kadrach widać wspólne świętowanie z nowożeńcami, spacery z czworonogiem oraz błogi wypoczynek na piaszczystym wybrzeżu. Obserwatorzy zwrócili szczególną uwagę na ujęcia prezentujące gwiazdę porannego pasma "Dzień Dobry TVN" w samym stroju kąpielowym. Niedługo minie dekada od momentu zdobycia przez nią tytułu Miss Polonia, a mimo to Krzan wciąż imponuje nienaganną i niezwykle smukłą sylwetką.

Utrzymanie tak doskonałej formy wymaga od trzydziestojednoletniej celebrytki sporo wysiłku. Dawna modelka wielokrotnie podkreślała ogromne znaczenie regularnej aktywności fizycznej w swoim codziennym funkcjonowaniu. W latach młodzieńczych regularnie trenowała siatkówkę, sprawdzając się na pozycji atakującej. Dziś jej perfekcyjny wygląd to efekt połączenia sportowej pasji z racjonalnym sposobem odżywiania, co budzi podziw u wielu fanów.

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