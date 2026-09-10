Aleksandar Vuković zwolniony z Widzewa Łódź. Kto poprowadzi zespół w klasyku?

Zwolnienie trenera Widzewa przed ligowym klasykiem

Serbski szkoleniowiec stracił posadę w czwartek, na zaledwie kilka dni przed zaplanowanym na niedzielę meczem z Legią Warszawa w stolicy. Widzew w bieżących rozgrywkach ekstraklasy prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań zarządu oraz kibiców. W siedmiu dotychczasowych spotkaniach ligowych łodzianie zdołali odnieść zaledwie jedno zwycięstwo, pokonując na wyjeździe Jagiellonię Białystok 2:0. Pozostałe starcia zakończyły się czterema remisami oraz dwiema porażkami.

Drużyna z Łodzi wyjątkowo słabo radziła sobie na własnym stadionie, na którym w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego meczu. W minioną sobotę zespół zremisował u siebie bezbramkowo z Radomiakiem Radom, a w ubiegłym tygodniu pożegnał się z rozgrywkami o Puchar Polski. Porażka 0:1 w domowym spotkaniu z Koroną Kielce ostatecznie przypieczętowała los dotychczasowego szkoleniowca i zmusiła zarząd do stanowczej reakcji.

„Decyzją władz klubu, trener Aleksandar Vuković został odsunięty od pełnienia roli pierwszego trenera Widzewa” - poinformował w czwartek klub z Łodzi.

Bilans Serba w łódzkim klubie

Aleksandar Vuković objął stanowisko na początku marca tego roku, zastępując zwolnionego Chorwata Igora Jovicevicia. Szkoleniowiec ten był już czwartym trenerem prowadzącym łódzką drużynę w trakcie poprzednich rozgrywek. Głównym zadaniem postawionym przed nowym menedżerem było utrzymanie zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej, co udało mu się zrealizować rzutem na taśmę, dopiero w ostatniej ligowej kolejce.

Łącznie 47-letni trener poprowadził drużynę Widzewa w dziewiętnastu oficjalnych meczach ekstraklasy oraz Pucharu Polski. Pod jego wodzą piłkarze z Łodzi zanotowali sześć zwycięstw, siedem remisów i sześć porażek, punktując ze średnią 1,32 na mecz. Obecnie klub z dorobkiem siedmiu punktów plasuje się na trzynastej pozycji w tabeli ekstraklasy, przygotowując się do kluczowego starcia z Legią Warszawa.