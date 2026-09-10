Interwencja na dachu w Legnicy. Rozmowa policjantów z mężczyzną w kryzysie

Zgłoszenie o mężczyźnie na dachu wieżowca w Legnicy

Wczesnym rankiem 10 września 2026 roku pracownica Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, idąc do pracy, zauważyła osobę stojącą na dachu 10-piętrowego budynku. Kobieta od razu oceniła, że sytuacja wymaga natychmiastowego działania i powiadomiła dyżurnego o zdarzeniu. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy, którzy po wejściu na wieżowiec potwierdzili obecność mężczyzny. Jak ustalono, znajdował się on w głębokim kryzysie emocjonalnym wynikającym z bardzo trudnych okoliczności życiowych.

Rozmowa policjantów z osobą potrzebującą pomocy

Mundurowi przez kilkanaście minut prowadzili dialog ze znajdującym się na dachu mężczyzną. Funkcjonariusze wykazali się spokojem i cierpliwością, starając się nawiązać kontakt oraz uważnie słuchać tego, co ma do przekazania ich rozmówca. Podczas interwencji policjanci nie oceniali zachowania mężczyzny ani nie bagatelizowali jego problemów, dając mu poczucie, że nie został sam w swojej sytuacji. Ich profesjonalne podejście sprawiło, że mężczyzna przekonał się do zejścia z dachu i udał się w bezpieczne miejsce, a działania mundurowych doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

Znaczenie reakcji na kryzys emocjonalny i numery pomocowe

Opisana sytuacja pokazuje, jak ważna jest czujność oraz brak obojętności wobec drugiego człowieka. Kryzys emocjonalny i poczucie bezradności mogą dotknąć każdego, dlatego w trudnych chwilach istotne jest poszukiwanie pomocy u specjalistów, bliskich lub lekarzy. W przypadku nagłego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Osoby potrzebujące wsparcia mogą również skorzystać z całodobowych telefonów zaufania pod numerami 800 70 22 22 oraz 116 123, a dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numery 800 12 12 12 i 116 111.

Źródło: Policja.pl