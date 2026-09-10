Seria podpaleń w Legnicy. Policja zatrzymała 35-latka dzięki pomocy świadków

Podpalenia infrastruktury i mienia na terenie Legnicy

Od soboty 5 września 2026 roku legniccy funkcjonariusze przyjmowali kolejne zgłoszenia dotyczące pożarów wzniecanych w różnych częściach miasta. Celem sprawcy padły między innymi skrzynki zasilające maszt telekomunikacyjny oraz budynek gospodarczy, w którym zniszczeniu uległ klimatyzator i instalacja elektryczna. Ogień pojawił się również na drewnianej stodole, plandece samochodu oraz tujach rosnących wzdłuż ogrodzeń posesji. Służby podkreślają, że uszkodzenia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej mogły nieść ze sobą poważne konsekwencje dla funkcjonowania okolicy.

Skuteczna interwencja policjantów i pościg świadków

Nad ustaleniem sprawcy pracowali policjanci pionu kryminalnego, którzy analizowali zebrane ślady i prowadzili działania operacyjne. W momencie gdy funkcjonariusze zmierzali do zatrzymania wytypowanego mężczyzny, doszło do kolejnego incydentu polegającego na podpaleniu drzewek przy jednej z ulic. Zdarzenie zauważyli świadkowie, którzy nie pozostali bierni i ruszyli za uciekającym 35-latkiem swoimi pojazdami. Osoby te na bieżąco przekazywały mundurowym informacje o położeniu podejrzanego, co pozwoliło funkcjonariuszom na jego szybkie ujęcie we wskazanym miejscu.

Dowody winy i dalsze kroki prawne

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 35-letniego legniczanina policjanci zabezpieczyli ubrania, które miał on na sobie w dniach poprzednich zdarzeń. Zatrzymany mężczyzna w trakcie prowadzonych czynności sprawiał wrażenie zadowolonego ze swoich czynów i stwierdził, że przez chwilę miał władzę w mieście. W czwartek 10 września 2026 roku podejrzany ma zostać doprowadzony do prokuratury w celu usłyszenia zarzutów. Śledczy zapowiedzieli skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: Policja.pl