Najlepsze hity na Pride Month 2026. Nowe piosenki idealne na imprezy z okazji Miesiąca Dumy

Adrian Rybak
2026-06-01 12:45

Pride Month już trwa. 1 czerwca oficjalnie rozpoczął się miesiąc upamiętniający walkę o prawa mniejszości seksualnych. To celebracja wolności. Ważną częścią Miesiąca Dumy jest muzyka. Nie jest tajemnicą, że społeczność LGBTQ+ kocha muzykę pop! Jakie nowe piosenki warto dodać na playlisty w tym czasie?

Hity na Pride Month 2026

Autor: unsplash.com/@Margaux Bellott; Sony Music Polska; Universal Music Polska/ CC0 3.0

Hymny społeczności LGBTIQ+

Pride Month 2026 już trwa. To wyjątkowy czas, który dla społeczności LGBTIQ+ oznacza nie tylko marsze, manifestacje i przypominanie o potrzebie równych praw, lecz także celebrację własnej tożsamości, różnorodności oraz odwagi bycia sobą. Miesiąc Dumy od lat łączy ludzi poprzez kulturę, sztukę i muzykę, która pomaga wyrażać emocje, budować poczucie wspólnoty i przełamywać stereotypy. Trudno wyobrazić sobie Pride bez utworów, które stały się jego nieformalnymi hymnami. Do tego grona należą m.in. "Born This Way", "I'm Coming Out", "I Will Survive" czy "Vogue" – piosenki niosące przesłanie akceptacji, wolności i pewności siebie. Muzyka jednak nieustannie się zmienia, a wraz z nią pojawiają się nowe głosy i nowe utwory. Które współczesne piosenki mają szansę dołączyć do kanonu hymnów LGBTIQ+? Oto kilka propozycji, które warto dodać do swojej playlisty na Pride Month 2026.

Najlepsze piosenki na Pride Month 2026

Są piosenki, których na Pride Month nigdy nie zabraknie, ale tę listę warto uzupełniać. W ostatnim czasie pojawiły się piosenki, których tekst i melodia idealnie pasują na Paradę Równości czy imprezy z okazji "miesiąca dumy". To m.in.:

  • Madonna - "I Feel So Free"
  • Madonna i Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"
  • Lady Gaga i Doechii - "Runway"
  • Slayyyter - "Dance"
  • Harry Styles - "Aperture"
  • PinkPantheress i Zara Larsson - "Stateside"
  • Zara Larsson - "Midnight Sun"
  • Addison Rae - "Fame is a Gun"
  • FKA twigs - "Eusexua"
  • Kim Petras - "Need For Speed"
  • Katseye - "Pinky Up"
  • Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  • Akylas - "Ferto"
