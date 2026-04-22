Nadciąga arktyczny chłód. Koniec kwietnia i początek maja z zimnem

Zapomnijcie o ciepłych, słonecznych dniach, które zwykle kojarzą się z majówką. Mapy anomalii pogodowych na okres od 28 kwietnia do 4 maja 2026 roku jednoznacznie wskazują, że nad całą Polskę nadciągnie fala arktycznego chłodu. W całym kraju średnia temperatura powietrza będzie niższa od normy o kilka stopni, co odczujemy zwłaszcza w ciągu dnia.

Temperatura poleci w dół. Jak zimno będzie?

Ochłodzenie będzie naprawdę dotkliwe. Według prognoz, anomalia temperatury może wynieść od -2°C na zachodzie do nawet -6°C na wschodzie i południu Polski. Oznacza to, że zamiast kilkunastu stopni na termometrach, musimy przygotować się na iście zimową aurę z jednoc cyfrowymi wartościami w najcieplejszym momencie dnia. Tak zimna pogoda na przełomie kwietnia i maja to rzadkie zjawisko.

Majówka pod znakiem chłodu. Plany na grilla zagrożone?

Niestety, zimna fala obejmie również cały długi weekend majowy. Chłód z pewnością pokrzyżuje plany wielu osobom liczącym na wypoczynek na świeżym powietrzu. Chociaż mapa nie pokazuje szczegółów dotyczących opadów, tak niska temperatura może oznaczać nie tylko deszcz, ale lokalnie nawet deszcz ze śniegiem, a w nocy powszechne przymrozki. Na tradycyjnego grilla w letnich ubraniach raczej nie ma co liczyć.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe

