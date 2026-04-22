Gwiazda "The X Factor" oskarżona o usiłowanie zabójstwa Polki. W tle walka o mężczyznę

Zazdrość i wypadek przed klubem. Polka walczy o życie

Przed sądem stanęła Gabrielle Carrington, influencerka znana w internecie pod pseudonimem RielleUK. Kobieta jest oskarżona o to, że celowo wjechała samochodem w grupę ludzi przed nocnym klubem w Londynie. Wśród ofiar tego zdarzenia znalazła się Klaudia Zakrzewska. Młoda Polka w stanie krytycznym przebywa w szpitalu, gdzie trwa walka o jej życie. Wcześniej w mediach społecznościowych krążyły fałszywe doniesienia o jej śmierci.

Kulisy dramatu z celebrytką. Prokuratura o motywie i alkoholu

Na jaw wychodzą nowe, sensacyjne wątki w tej sprawie. Prokurator Rizwan Amin poinformował, że między kobietami od dłuższego czasu trwał ostry spór. Sama oskarżona przyznała w zeznaniach, że przyczyną konfliktu była rywalizacja o tego samego mężczyznę. Zgromadzone dowody wskazują, że to właśnie te napięcia doprowadziły do dramatycznego finału.

Dodatkowo śledczy ustalili, że w momencie zdarzenia Carrington była pod wpływem alkoholu. W Wielkiej Brytanii dopuszczalny limit wynosi 0,8 promila. Według informacji przekazanych przez służby, oskarżona miała w organizmie stężenie dwukrotnie przekraczające tę normę.

Samo przesłuchanie influencerki było zaskakująco krótkie – trwało zaledwie 11 minut. Kobieta złożyła zeznania pod przysięgą i błyskawicznie trafiła do aresztu. Decyzją sędzi Niny Tempia, 29-latka pozostanie za kratkami aż do następnego posiedzenia sądu.

Brytyjskie media na bieżąco śledzą rozwój wydarzeń. Dziennik "Daily Mail" opublikował szkic oskarżonej zrobiony podczas rozprawy. Oburzenie opinii publicznej wywołał zachowanie Carrington po zakończeniu posiedzenia – celebrytka ułożyła dłonie w kształt serca, co zostało odebrane jako wysoce niestosowne.

