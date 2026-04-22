Gwiazdy pierwszej edycji "Big Brothera" wracają na ekrany. Gulczas i Manuela w nowym programie

Piotr Gulczyński i Manuela Michalak w programie "99 - Gra o wszystko VIP"

Od momentu, w którym widzowie w całej Polsce z zapartym tchem śledzili wydarzenia w domu Wielkiego Brata, minęły już lata. Obecnie Manuela Michalak oraz Piotr Gulczyński powracają na telewizyjne ekrany w całkowicie odświeżonym wydaniu. Kultowy duet stawił się na planie zdjęciowym produkcji "99 - Gra o wszystko VIP", gdzie będzie musiał rywalizować z innymi celebrytami w wyjątkowo trudnych i nieprzewidywalnych zmaganiach. Publikacja pierwszych fotografii zza kulis sprawiła, że użytkownicy sieci ze zdumienia przecierają oczy.

Gwiazdy "Big Brothera" na planie nowego show. Emocje rosną przed premierą

Piotr Gulczyński, który przed laty zapisał się w pamięci widzów jako jeden z najbardziej wyrazistych bohaterów telewizyjnego reality show, wizualnie niemal w ogóle się nie zmienił. Mężczyzna prezentuje się jako dojrzały i pewny siebie człowiek, konsekwentnie zachowując swój dawny styl. Ogromne poruszenie wywołał również widok Manueli Michalak. Niezwykle charyzmatyczna i zawsze bezpośrednia gwiazda dawnych lat także oparła się upływowi czasu, co skłoniło wielu fanów do zadawania pytań, czy proces starzenia całkowicie ją ominął.

Format "99 - Gra o wszystko VIP" wyróżnia się bardzo dynamicznym tempem oraz zadaniami, których nie da się wcześniej przewidzieć. Zaproszeni goście muszą wykazać się nie lada sprytem, doskonałą sprawnością fizyczną i stalowymi nerwami, ponieważ każda kolejna runda może bezpowrotnie wyeliminować ich z dalszej rywalizacji. Obecność tak legendarnych postaci jak Manuela i "Gulczas" dodatkowo podgrzewa telewizyjną atmosferę, sprawiając, że poziom ekscytacji wśród widzów osiągnął maksimum jeszcze przed oficjalną emisją odcinków.

Dla szerokiej publiczności ten format to nie jest wyłącznie zwykły program z kategorii rozrywki, ale przede wszystkim mocno sentymentalny powrót do epoki, w której produkcje typu reality show dopiero stawiały w naszym kraju pierwsze kroki. Ich ponowne spotkanie w świetle reflektorów stanowi bardzo symboliczne wydarzenie. To najlepszy dowód na to, jak ogromną metamorfozę przeszła telewizja, a jednocześnie jak żywe i mocne są wciąż wspomnienia o pierwszych gwiazdach wykreowanych przez tego typu rozrywkowe widowiska.

