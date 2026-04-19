Burza po "The Voice Kids". Fani nie zgadzają się z wyborem Cleo

Nikt nie wątpi, że Cleo doskonale odnalazła się w roli jurorki w programie "The Voice Kids". Popularna wśród najmłodszych piosenkarza zasiada w trenerskim fotelu od drugiej edycji. W minionym odcinku dziewiątego sezonu podjęła decyzję, z którą nie zgodziła się znaczna część internautów. Postanowiła więc się wytłumaczyć.

Zaskoczenie po eliminacji faworytki. Fani programu w szoku

Decyzją Cleo, jej drużynę w finałowym odcinku "The Voice Kids" będą reprezentować Leon Skorupski, Ola Piłat i Oliwia Johnson. W walce o wygraną nie zamelduje się natomiast m.in. 10-letnia Lena Kierklo, która dla wielu fanów programu uchodziła za murowaną faworytkę. Dziewczynka wygrała swoją bitwę, jednak nie przeszła przez tzw. sing-off, w którym Cleo wskazała trójkę finalistów.

Pod oficjalnym postem "The Voice Kids" na Instagramie zaroiło się od komentarzy rozczarowanych lub wręcz zdenerwowanych widzów. Niektórzy wprost piszą, że choć zwykle zgadzają się z wyborami Cleo, tym razem wysłanie utalentowanej uczestniczki do domu było jej wielkim błędem.

Dlaczego Lena odpadła z "The Voice Kids"? Cleo wyjaśnia

Głos w internetowej dyskusji zabrała w końcu sama Cleo. W komentarzu zwróciła się do fanów wyeliminowanej Lenki, wyjaśniając, czym kierowała się przy podejmowaniu decyzji. Jak możemy się dowiedzieć z wpisu gwiazdy, istotnym kryterium stanowił kontakt z publicznością, co jej zdaniem jest ważne pod kątem występu na Eurowizji Junior, gdzie w tym roku automatycznie wystąpi zwycięzca "The Voice Kids".

"Wszystkich fanów Lenki serdecznie pozdrawiam. Sama jestem Jej ogromną fanką. To była dla mnie bardzo trudna decyzja. Natomiast Eurowizja to nie tylko mocny głos, to również interakcja z publicznością, komunikatywność. Lenka ma wspaniały głos i jestem pewna, że jak popracuje nad większą interakcją z publicznością oraz interpretacją piosenek na scenie, to wróci ze zdwojoną siłą. Trzymam za nią mocno kciuki. P.S. Pamiętajcie, że my pracujemy i obserwujemy dłużej prace tych wspaniałych dzieci. To nie jest historia tylko i wyłącznie o tym, co widzicie w TV. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za każdą opinię" - napisała Cleo.

"The Voice Kids" 9 i Eurowizja Junior 2026 - kiedy?

Po skompletowaniu finalistów z drużyn Blanki i Tribbs, wielki finał 9. edycji "The Voice Kids" odbędzie się 25 kwietnia. Jurorzy wskażą po jednej osobie, która weźmie udział w ostatecznej, SMS-owej walce o wygraną. Zwycięzca bądź zwyciężczyni programu będzie reprezentować Polskę na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Data i miejsce konkursu nie są jeszcze znane. Nieoficjalnie mówi się o organizacji imprezy w listopadzie, w Macedonii Północnej.

