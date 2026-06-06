Owacje na stojąco podczas 63. KFPP. Trzech wokalistów poruszyło amfiteatr do łez

Trzecia odsłona 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu skupiła się wokół wyjątkowego wydarzenia zatytułowanego „Autobiografia”. Cały wieczór zadedykowano wybitnemu twórcy Bogdanowi Olewiczowi z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Słynny autor tekstów do największych krajowych hitów doczekał się pięknego hołdu na opolskiej scenie. Artyści przygotowali naprawdę spektakularne widowisko.

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Podczas wydarzenia wybrzmiały kultowe polskie szlagiery od lat śpiewane przez kolejne pokolenia słuchaczy. Zgromadzeni w opolskim amfiteatrze goście podziwiali ponadczasowe kompozycje muzyczne, a także zwracali baczną uwagę na bardzo zjawiskowe kreacje zaproszonych na scenę artystów.

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Maciej Balcar, Łukasz Drapała i Kuba Badach w utworze Autobiografia

Największe emocje wywołało pojawienie się na deskach amfiteatru trzech wokalistów wykonujących tytułową „Autobiografię”. Zgromadzeni uczestnicy natychmiast wstali i wspólnie odśpiewali kultowy utwór. Kamery telewizyjne uchwyciły widzów, którzy nie potrafili ukryć napływających do oczu łez, a owacjom nie było końca. Połączenie przejmującego tekstu, muzyki Perfectu oraz talentu młodszej generacji muzyków wywołało niespotykaną euforię. Historyczne ujęcia z koncertu można obejrzeć w naszej obszernej fotorelacji.

Występy zainaugurowała Krystyna Prońko, prezentując zebranym swój słynny utwór „Jesteś lekiem na całe zło”. Doświadczona wokalistka oczarowała słuchaczy doskonałą dyspozycją głosową, a także wystąpiła w bardzo gustownej szarej sukni. Następnie na scenę wyszli prowadzący Ola Budka i Marek Niedźwiecki. Duet dziennikarzy zaprosił przed mikrofon Kamila Bednarka, któremu powierzono interpretację piosenki „Wielka miłość” z repertuaru Seweryna Krajewskiego.

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Alicja Majewska, Piotr Cugowski i Alicja Szemplińska na opolskiej scenie

Do grona występujących dołączył Piotr Cugowski wykonujący kompozycję „Ratujmy co się da”. Następnie Alicja Szemplińska w duecie z Mietkiem Szcześniakiem zaśpiewała piosenkę „Moje jedyne marzenie”. Ogromny podziw wzbudziła także Alicja Majewska. Słynna gwiazda zaprezentowała się w olśniewającej białej kreacji kontrastującej z czarnymi strojami chóru. Artystka skutecznie zabrała całą publiczność w sentymentalną podróż do ery największych hitów krajowej estrady.

Do grona wykonawców dołączyła Halina Mlynkova z poruszającą balladą zatytułowaną „Julia i ja”. Wokalistka zaprezentowała się widzom w bardzo efektownej ciemnej stylizacji. Z kolei Olga Szomańska rozjaśniła festiwalową scenę barwną kreacją. Jej wizerunek zdecydowanie odcinał się od popularnej tego dnia czerni oraz wielu stonowanych odcieni wybieranych przez pozostałych muzyków.

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Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka w eleganckich kreacjach

Muzyczne widowisko stanowiło przypomnienie wspaniałego dorobku Bogdana Olewicza, który pisał teksty dla grupy Perfect oraz innych znakomitych postaci ze świata muzyki. Z okazji jego jubileuszu mnóstwo znanych artystów zaprezentowało popularne piosenki w zupełnie nowych odsłonach. Zgromadzeni muzycy stworzyli absolutnie gwiazdorską obsadę. Fotografie dokumentujące wszystkie stroje z tego wieczoru udostępniono w naszej obszernej galerii zdjęć.

Wzrok zgromadzonych widzów przyciągała przede wszystkim Agnieszka Woźniak-Starak, ponieważ założyła niezwykle szykowną i mocno wyciętą suknię. Na tradycyjną czerń zdecydowała się również Ola Budka. Prezenterka współprowadząca całe wydarzenie z Markiem Niedźwieckim wystąpiła w bardzo kobiecym garniturze, który podkreślał wyrazisty charakter jej festiwalowej stylizacji.

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