Owacje na stojąco podczas 63. KFPP. Trzech wokalistów poruszyło amfiteatr do łez

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-06 23:08

Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu dostarczył widzom wyjątkowych emocji za sprawą koncertu zatytułowanego „Autobiografia”. Zgodnie ze słowami kultowego utworu zespołu Perfect przed publicznością wystąpiło trzech wokalistów. Maciej Balcar, Łukasz Drapała oraz Kuba Badach wywołali ogromne poruszenie, a zgromadzeni w amfiteatrze fani śpiewali razem z nimi ze łzami w oczach. Długie brawa zwieńczyły ten historyczny moment.

Trzecia odsłona 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu skupiła się wokół wyjątkowego wydarzenia zatytułowanego „Autobiografia”. Cały wieczór zadedykowano wybitnemu twórcy Bogdanowi Olewiczowi z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Słynny autor tekstów do największych krajowych hitów doczekał się pięknego hołdu na opolskiej scenie. Artyści przygotowali naprawdę spektakularne widowisko.

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Podczas wydarzenia wybrzmiały kultowe polskie szlagiery od lat śpiewane przez kolejne pokolenia słuchaczy. Zgromadzeni w opolskim amfiteatrze goście podziwiali ponadczasowe kompozycje muzyczne, a także zwracali baczną uwagę na bardzo zjawiskowe kreacje zaproszonych na scenę artystów.

Poruszający wykon Autobiografii w Opolu! Publiczność śpiewała i wiwatowała na stojąco!
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Maciej Balcar, Łukasz Drapała i Kuba Badach w utworze Autobiografia

Największe emocje wywołało pojawienie się na deskach amfiteatru trzech wokalistów wykonujących tytułową „Autobiografię”. Zgromadzeni uczestnicy natychmiast wstali i wspólnie odśpiewali kultowy utwór. Kamery telewizyjne uchwyciły widzów, którzy nie potrafili ukryć napływających do oczu łez, a owacjom nie było końca. Połączenie przejmującego tekstu, muzyki Perfectu oraz talentu młodszej generacji muzyków wywołało niespotykaną euforię. Historyczne ujęcia z koncertu można obejrzeć w naszej obszernej fotorelacji.

Występy zainaugurowała Krystyna Prońko, prezentując zebranym swój słynny utwór „Jesteś lekiem na całe zło”. Doświadczona wokalistka oczarowała słuchaczy doskonałą dyspozycją głosową, a także wystąpiła w bardzo gustownej szarej sukni. Następnie na scenę wyszli prowadzący Ola Budka i Marek Niedźwiecki. Duet dziennikarzy zaprosił przed mikrofon Kamila Bednarka, któremu powierzono interpretację piosenki „Wielka miłość” z repertuaru Seweryna Krajewskiego.

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Alicja Majewska, Piotr Cugowski i Alicja Szemplińska na opolskiej scenie

Do grona występujących dołączył Piotr Cugowski wykonujący kompozycję „Ratujmy co się da”. Następnie Alicja Szemplińska w duecie z Mietkiem Szcześniakiem zaśpiewała piosenkę „Moje jedyne marzenie”. Ogromny podziw wzbudziła także Alicja Majewska. Słynna gwiazda zaprezentowała się w olśniewającej białej kreacji kontrastującej z czarnymi strojami chóru. Artystka skutecznie zabrała całą publiczność w sentymentalną podróż do ery największych hitów krajowej estrady.

Do grona wykonawców dołączyła Halina Mlynkova z poruszającą balladą zatytułowaną „Julia i ja”. Wokalistka zaprezentowała się widzom w bardzo efektownej ciemnej stylizacji. Z kolei Olga Szomańska rozjaśniła festiwalową scenę barwną kreacją. Jej wizerunek zdecydowanie odcinał się od popularnej tego dnia czerni oraz wielu stonowanych odcieni wybieranych przez pozostałych muzyków.

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Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka w eleganckich kreacjach

Muzyczne widowisko stanowiło przypomnienie wspaniałego dorobku Bogdana Olewicza, który pisał teksty dla grupy Perfect oraz innych znakomitych postaci ze świata muzyki. Z okazji jego jubileuszu mnóstwo znanych artystów zaprezentowało popularne piosenki w zupełnie nowych odsłonach. Zgromadzeni muzycy stworzyli absolutnie gwiazdorską obsadę. Fotografie dokumentujące wszystkie stroje z tego wieczoru udostępniono w naszej obszernej galerii zdjęć.

Wzrok zgromadzonych widzów przyciągała przede wszystkim Agnieszka Woźniak-Starak, ponieważ założyła niezwykle szykowną i mocno wyciętą suknię. Na tradycyjną czerń zdecydowała się również Ola Budka. Prezenterka współprowadząca całe wydarzenie z Markiem Niedźwieckim wystąpiła w bardzo kobiecym garniturze, który podkreślał wyrazisty charakter jej festiwalowej stylizacji.

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Sebastian Fabijański Festiwal Opole 2026
Opole 2026
Perfect
Kuba Badach