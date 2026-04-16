Zaskakujące wyznanie Magdy z "Hotelu Paradise". W prawdziwym życiu stawia na Marcela!

Związek Magdy i Andrzeja w "Hotelu Paradise" to tylko gra?

Na telewizyjnym ekranie tworzą jeden z najbardziej stabilnych i zgranych duetów, który konsekwentnie trzyma się razem pomimo przejściowych kryzysów. Magda i Andrzej z "Hotelu Paradise" nieustannie wspierają się w walce o przetrwanie w programie, jednak w rzeczywistości ich relacja mogłaby w ogóle nie zaistnieć. Prawda o preferencjach dziewczyny wyszła na jaw w trakcie wirtualnej interakcji z fanami na Instagramie. Zapytana o swoje sympatie poza murami wilii otwarcie przyznała, że w prawdziwym świecie to nie Andrzej zwróciłby jej uwagę w pierwszej kolejności, a jej obiektem zainteresowania stałby się Marcel.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" wskazuje Marcela

Dziewczyna wcale nie kryje swoich ambicji związanych z karierą w internecie, a przed wejściem do programu miała już na koncie start w wyborach miss oraz udział w sesjach zdjęciowych. W telewizyjnej willi dała się poznać jako gorąca zwolenniczka konsekwencji i siły afirmacji. Choć przed obiektywami kamer uparcie buduje relację z Andrzejem z myślą o wielkim finale, w sieci bez wahania deklaruje, że to Marcel jest zdecydowanie bardziej w jej typie.

Dalsze losy telewizyjnego związku Magdy i Andrzeja wciąż pozostają wielką niewiadomą. Mimo wyznaczonych wspólnych celów sytuacja w programie może zmienić się w każdej chwili, a niespodziewane roszady lub kapryśne decyzje Rajskiego Boga mogą błyskawicznie zweryfikować prawdziwość ich sojuszu.

