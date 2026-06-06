Natalia Kukulska odsłoniła gwiazdę w Opolu. Wyjątkowe wyróżnienie dla artystki i Marii Szabłowskiej

Natalia Kukulska z gwiazdą w Opolu w roku podwójnego jubileuszu

Ten rok ma dla wokalistki wyjątkowe znaczenie ze względu na okrągłe rocznice. Natalia Kukulska obchodzi pięćdziesiąte urodziny oraz czterdziestolecie pracy scenicznej, a jej kariera mocno wpisała się w historię krajowej branży fonograficznej. Córka Anny Jantar oraz Jarosława Kukulskiego przez dziesięciolecia solidnie budowała swoją pozycję na rynku, nieustannie koncertując i wydając nowe albumy. Nic więc dziwnego, że uhonorowano ją tablicą w słynnej opolskiej Alei Gwiazd.

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Wokalistka w trakcie oficjalnej uroczystości zwróciła uwagę na bardzo osobisty i rodzinny charakter tego wydarzenia. Piosenkarka przypomniała zgromadzonym, że w przeszłości podobne pamiątkowe tablice w Opolu odsłaniali jej rodzice. Dzięki temu w Alei Gwiazd uformował się swoisty rodzinny układ, który niesie dla niej ogromny ładunek emocjonalny. Artystka zaznaczyła ponadto wielką wartość różnorodności muzycznej na opolskiej scenie oraz fakt ciągłego łączenia różnych generacji wykonawców przez to wyjątkowe wydarzenie.

Jest mi bardzo miło w związku z tym wyróżnieniem. Szczególnie że właśnie uświadomiłam sobie, że cała moja najbliższa rodzina została w ten sposób uhonorowana, bo wcześniej mama i tato. Zatem mamy tutaj taki mały kukulczy gwiazdozbiór - mówiła Kukulska.

Maria Szabłowska dołącza do Alei Gwiazd w Opolu

Tego samego dnia pamiątkową tablicę odsłoniła również Maria Szabłowska, doskonale kojarzona przez miłośników krajowej estrady. Siedemdziesięciodziewięcioletnia dziennikarka od wielu dekad skrupulatnie relacjonuje muzyczne wydarzenia, współpracując z rozgłośniami radiowymi oraz stacjami telewizyjnymi, stając się niekwestionowanym symbolem opolskiego festiwalu. Zyskała ogromne uznanie zwłaszcza za prowadzenie kultowej "Kawiarenki z Gwiazdami", stanowiącej jeden z kluczowych i najważniejszych punktów programu towarzyszącego Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej.

Czuję się stremowana. Wielcy polskiej piosenki odciskają swoje dłonie w Opolu. Ja będę pierwszą w Alei Gwiazd, która te osoby sławi. Kocham Opole, to moje ukochane miasto. Od kiedy trafiłam tam jako młoda dziennikarka. Przyjechałam z Krystyną Gucewicz z Ekspresu Wieczornego. My mogłyśmy wówczas - co mi uświadomił Wojciech Młynarski - nadawać na całą Polskę opinie o Opolu jako jedyne mające taki zasięg słuchaczy i czytelników. Mogłyśmy kształtować opinie o festiwalu, o piosenkach. Mam niezwykle sentymentalne podejście do tego festiwalu - nie tylko dlatego że on mnie ukształtował, on kształtuje od wielu lat polską piosenkę. Choć pojawiają się opinie, że Opole już przebrzmiało, że się skończyło, wciąż wszyscy tu przyjeżdżają, biją się o to, by tu być. Również to młode pokolenie - mówiła Szbłowska w audycji "Cztery pory roku" w radiowej Jedynce jeszcze przed ceremonią.

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