Wsyp do bębna pralki i włóż białe sneakersy. Po chwili szary nalot i żółte ślady zniknął. Sposób na pranie białych butów

Białe buty to podstawa wielu stylizacji, lecz szybko tracą blask przez zabrudzenia i żółte plamy, co często zniechęca do ich noszenia.

Zmagasz się z szarymi zaciekami i uporczywymi przebarwieniami na sneakersach? Istnieje zaskakująco prosty i ekonomiczny sposób na odzyskanie ich bieli.

Dowiedz się, jaki niedrogi produkt z twojej kuchni, dodany do prania, odmieni wygląd butów, oszczędzając czas i pieniądze.

Białe sneakersy i trampki pasują niemal do każdej stylizacji, ale mają jedną wadę - brudzą się błyskawicznie. Kurz, błoto czy szare zacieki czy żółte plamy szybko pojawiają się na ich powierzchni i sprawiają, że już po kilku wyjściach tracą swój świeży wygląd. Dlatego wielu z nas zrezygnowało z noszenia ulubionych białych sneakersów czy tenisówek, bo nie wiedziało, jak przywrócić im dawną świetność bez ryzyka zniszczenia materiału czy odbarwienia. Szorowanie ręczne bywa męczące i często nieskuteczne, a specjalistyczne środki chemiczne mogą być drogie lub zbyt agresywne. Na szczęście istnieje prosty i sprawdzony sposób, by twoje białe buty znów wyglądały jak nowe, bez konieczności wydawania na to fortuny.

Wsyp do prania, a białe sneakersy i trampki znów będą jak nowe

Wiele osób próbuje ratować swoje sneakersy drogimi preparatami ze sklepu, jednak istnieje znacznie prostszy i tańszy sposób. Pomocna może okazać się zwykła soda oczyszczona, którą większość z nas ma w kuchennej szafce. Mowa o sodzie oczyszczonej, która świetnie neutralizuje zabrudzenia i pomaga rozjaśnić materiał. Wystarczy wsypać ją bezpośrednio do bębna pralki lub do przegródki z detergentem. Dzięki temu białe buty mogą odzyskać świeży wygląd, a szare i żółte przebarwienia staną się mniej widoczne. Najczęściej poleca się dodanie około 2-3 łyżek sody oczyszczonej do jednego prania. Taka ilość zwykle wystarcza, by wspomóc działanie proszku lub płynu do prania i poprawić efekt czyszczenia.

O czym warto pamiętać podczas prania białych butów?

Przed włożeniem butów do pralki dobrze jest wyjąć sznurówki i wkładki. Obuwie najlepiej prać w specjalnym worku ochronnym lub w poszewce na poduszkę - dzięki temu buty będą mniej obijały się o bęben. Warto również wybierać niższą temperaturę, zwykle 30-40 stopni, aby nie uszkodzić kleju i materiału. Po praniu najlepiej suszyć buty w przewiewnym miejscu, z dala od mocnego słońca i kaloryfera.

Regularne stosowanie tego prostego triku może sprawić, że białe sneakersy znacznie dłużej będą wyglądały jak nowe.

