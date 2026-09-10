Polska gwiazda brytyjskiego "Love Island" we łzach po rozstaniu. Julia potwierdza koniec związku z Lorenzo

Julia Majchrzak triumfowała w brytyjskim "Love Island"

Julia Majchrzak to mieszkająca od kilku lat w Wielkiej Brytanii Polka, która zdecydowała się na udział w tamtejszej odsłonie "Love Island". Chociaż jej głównym celem było znalezienie drugiej połówki, zupełnie nie spodziewała się, że uda jej się zwyciężyć w tym popularnym show. Co więcej, w programie faktycznie poznała partnera, z którym nawiązała głęboką relację. Udział w zagranicznej produkcji przyniósł jej ogromną popularność, a widzowie - nie tylko z Polski - mocno trzymali kciuki za jej sukces.

Atrakcyjna 26-letnia blondynka o nienagannej sylwetce błyskawicznie zyskała sympatię zarówno telewidzów, jak i uczestników, a przynajmniej ich części. W programie zainteresowała się Lorenzo, choć nie ona jedna zwróciła na niego uwagę. Rywalizacja o chłopaka doprowadziła do spięć najpierw z Lolą, a po jej odpadnięciu Polka musiała zmierzyć się z atakami ze strony Priyi. Mimo tych przeszkód, Julia dotarła do finału i wygrała program u boku Lorenzo. Po powrocie do rzeczywistości oboje deklarowali chęć budowania wspólnej przyszłości, jednak obecnie wiadomo już, że ich drogi definitywnie się rozeszły.

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Julia z "Love Island" komentuje rozstanie z Lorenzo

Szczegóły dotyczące zakończenia relacji z telewizyjnym partnerem Julia zdradziła w wywiadzie udzielonym "Super Expressowi".

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Było nam ciężko przez ostatni tydzień. Nawet przez ten cały okreś, gdy wyszliśmy z willi. Jednak życie w willi jest totalnie inne od życia poza willą. Jesteśmy tam odłączeni od świata zewnętrznego, od telefonów... Takie dwa miesiące, które są odjęte od świata. Poznawaliśmy się tam i świetnie nam się dogadywało, jednak to nie było takie życie realne - byliśmy od wszystkiego odłączeni. I potem nagle, jak weszliśmy do życia realnego, wszystko było dość przytłaczające. Jednak czuliśmy presję, próbowaliśmy razem się w tym wszystkim odnaleźć, tylko jest jakiś stres przy tym wszystkim. No i rzeczywiście zdecydowaliśmy, że chyba to jest czas po prostu się rozejść i na ten moment pójść swoimi odmiennymi ścieżkami - mówiła Julia Monice Tumińskiej z "Super Expressu".

W trakcie rozmowy 26-latka przyznała, że przeżywa trudne chwile, a nadmiar emocji sprawił, że przed kamerą zalała się łzami. Pytana o przyszłość relacji ze zwycięzcą brytyjskiego show, Julia wypowiedziała się dość jednoznacznie.

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Co ma się wydarzyć, to się wydarzy. To jest bardzo świeże wszystko. Nikt inny mnie tak nie zrozumie, jak on, bo razem przez to przeszliśmy, więc łączy nas to doświadczenie, ale w tym momencie taką decyzję podjęliśmy - wyznała Julia.

Julia z brytyjskiego "Love Island" we łzach! Wyznała, że już nie jest z Lorenzo