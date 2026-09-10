Korona Kielce jedzie na mecz ze Śląskiem. Trener Jacek Zieliński zapowiada walkę o pełną pulę

Korona Kielce z imponującą serią bez porażki

Kielecki zespół przystępuje do sobotniego meczu we Wrocławiu po serii sześciu spotkań bez przegranej, uwzględniając w tym Puchar Polski. W tym czasie Korona Kielce odniosła trzy zwycięstwa i zanotowała trzy remisy. Na krótko przed końcem okna transferowego do klubu dołączył 23-letni Kolumbijczyk Camilo Mena, wypożyczony z Lechii Gdańsk z opcją wykupu.

Jest to ósmy piłkarz sprowadzony latem do drużyny. Wcześniej kontrakty z kieleckim klubem podpisali: Patrik Hellebrand, Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk, Norbert Barczak, Morgan Fassbender, Ondrej Lingr oraz Michael Ameyaw. Trener Jacek Zieliński przyznał, że jest to prawdopodobnie rekordowe okno transferowe w historii klubu.

"Bardzo wysoko cenię go jako zawodnika. Takich skrzydłowych o takich parametrach szybkościowych, zmyśle do gry i umiejętności asystowania szuka każdy. Zresztą mówiliśmy od dłuższego czasu, że poszukujemy jakości przede wszystkim na skrzydłach" - powiedział trener Zieliński.

Jacek Zieliński o meczu ze Śląskiem Wrocław

Szkoleniowiec Korony podkreślił, że cieszy go silny polski trzon zespołu, gdyż zdarzają się mecze, w których na boisko wychodzi siedmiu Polaków. Mimo że eksperci stawiają kielczan w roli faworyta starcia na Dolnym Śląsku, trener zachowuje chłodną głowę. Jacek Zieliński podkreślił, że zespół podchodzi do każdego rywala z szacunkiem i pokorą.

W podobnym tonie wypowiedział się pomocnik Wiktor Długosz. 26-latek przyznał, że zespół jedzie do Wrocławia wygrać i będzie chciał wykorzystać słabe strony Śląska. Dodał również, że rywalizacja w szerokiej i jakościowej kadrze Korony jest bardzo duża.

"Do tej roli faworyta podchodzimy ze spokojem. Natomiast nie ukrywam, że jedziemy do Wrocławia zagrać o pełną pulę, potwierdzić naszą dobrą dyspozycję" - powiedział szkoleniowiec.

Sytuacja kadrowa w Koronie i Śląsku

W sobotnim starciu w Koronie Kielce nie zagra kontuzjowany Dawid Błanik, jednak do dyspozycji trenera będzie już Szwed Simon Gustafson. Z kolei Śląsk Wrocław będzie musiał radzić sobie bez Piotra Samca-Talara. W drużynie z Wrocławia zagra natomiast pozyskany Karol Linetty.

Trener Jacek Zieliński pochwalił reprezentanta Polski, podkreślając jego doświadczenie z ligi włoskiej. Spotkanie Śląsk Wrocław - Korona Kielce zaplanowano na sobotę na godzinę 14.45. Obie drużyny będą walczyć o ważne punkty w tabeli.