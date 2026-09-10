Tomasz Kaczmarek nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zaskakująca diagnoza kryzysu drużyny

Nowy trener Rakowa zapowiada obudowę zespołu

Dzień przed meczem z Motorem Lublin odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział nowy szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, Tomasz Kaczmarek, właściciel klubu Michał Świerczewski oraz prezes Wojciech Cygan. Nowy trener Rakowa podziękował władzom klubu za zaufanie, a także skierował słowa wdzięczności do działaczy i piłkarzy Radomiaka Radom, z którym rozstał się w dobrych relacjach po trzymiesięcznej pracy.

Kaczmarek objął Radomiaka przed bieżącym sezonem, a po siedmiu kolejkach zostawił drużynę na dwunastym miejscu z ośmioma punktami. Teraz przechodzi do Rakowa, który zamyka tabelę ekstraklasy z zerowym dorobkiem punktowym po sześciu porażkach. Przejście szkoleniowca z wyżej notowanej drużyny do autsajdera wzbudziło zdziwienie, jednak właściciel klubu wyjaśnił, że Kaczmarek już od dłuższego czasu był na celowniku zarządu.

"Trudno ich nie dostrzec. Jednak skoro trener Kaczmarek miał w Radomiaku odpowiednią klauzulę, to mogliśmy z niej skorzystać. To też jest rywalizacja, a metody dozwolone. A dobór trenera wynika z celów, jakie chcemy realizować. A nasze podstawowe cele na najbliższą przyszłość, to przede wszystkim stabilizacja, odbudowa drużyny, poprawa gry w każdym aspekcie oraz czerpanie radości z gry. Ich realizacja może trochę potrwać" - przyznał Michał Świerczewski.

Jakie zmiany wprowadzi nowy trener Rakowa?

Michał Świerczewski omówił również szerszą sytuację w klubie, wspominając o potrzebie racjonalizacji wydatków, planach budowy nowego stadionu oraz odpadnięciu zespołu z Ligi Konferencji. Tomasz Kaczmarek podkreślił z kolei, że praca w Częstochowie to dla niego logiczny krok w karierze. Zauważył jednocześnie, że Radom posiada lepszą infrastrukturę sportową, w tym nowoczesny stadion i bazę treningową.

Na pytanie o metody wyjścia z kryzysu, Kaczmarek jednoznacznie wskazał na konieczność poprawy gry w obronie. Zespół, który jeszcze niedawno słynął ze szczelnej defensywy, obecnie prezentuje się w tym aspekcie najsłabiej w lidze. Nowy trener na razie nie planuje zmian w dotychczasowym sztabie szkoleniowym. Przed przerwą na kadrę Raków zmierzy się z Motorem Lublin (11 września), Zagłębiem Lubin (15 września) i Koroną Kielce (19 września).