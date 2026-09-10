Napad na kantor w Świeciu. Policjanci zatrzymali sprawców zdarzenia

Próba rozboju w kantorze w Świeciu

8 września 2026 roku kilka minut przed godziną 15:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu otrzymał zgłoszenie o napadzie na lokalny kantor wymiany walut. Do wnętrza budynku wbiegł zamaskowany mężczyzna, który posługując się przedmiotem przypominającym broń, próbował wymusić na pracownicy wydanie gotówki. Kobieta zachowała zimną krew i nie wykonała żądania napastnika, zamiast tego uruchomiła alarm i wezwała policję. Spłoszony mężczyzna przed ucieczką zdołał przedostać się do jednego z sąsiednich pomieszczeń, skąd ukradł portfel z pieniędzmi, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Szybka akcja policjantów i namierzenie pojazdu

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego pracujący na miejscu zdarzenia sprawnie ustalili rysopis sprawcy oraz kierunek jego ucieczki. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania, a zebrane informacje pozwoliły stwierdzić, że 21-latek nie działał samodzielnie. Policjanci wytypowali konkretny pojazd, do którego wsiadł sprawca po dokonaniu kradzieży. Wkrótce potem kryminalni namierzyli i zatrzymali wskazany samochód. Za kierownicą siedział 66-letni mężczyzna, który został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy, jednak po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych został zwolniony.

Zatrzymanie podejrzanych i zarzuty prokuratorskie

Dalsze intensywne działania policjantów doprowadziły do ujęcia dwóch kolejnych osób powiązanych z napadem. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni sprawca oraz 25-latek, który pomagał mu w dokonaniu przestępstwa. Obaj mężczyźni są mieszkańcami powiatu świeckiego i byli wcześniej znani policjantom ze względu na swoją wcześniejszą działalność kryminalną. 10 września 2026 roku obaj podejrzani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Świeciu, gdzie usłyszą oficjalne zarzuty. O ich dalszym losie oraz ewentualnym areszcie zadecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl