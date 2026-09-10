Wypadek w Sokolnikach Suchych. Pociąg zderzył się z ciężarówką

Akcja ratunkowa i pomoc poszkodowanym w powiecie przysuskim

Do zdarzenia doszło 9 września 2026 roku około godziny 11:30, kiedy pociąg Koziołek uderzył w samochód ciężarowy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze wraz ze strażakami pomagali pasażerom w bezpiecznym opuszczeniu wagonów. Na miejscu wyznaczono lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którymi przetransportowano najciężej rannych do placówek medycznych. Pozostałych podróżnych ewakuowano do pobliskiej miejscowości, gdzie otrzymali niezbędne wsparcie i zostali przesłuchani przez funkcjonariuszy.

Praca śledczych i zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia

Grupa dochodzeniowo śledcza prowadziła kluczowe działania procesowe w celu udokumentowania przebiegu wypadku. Policyjni technicy kryminalistyki wykorzystali podczas oględzin drony oraz specjalistyczny skaner 3D, co pozwoliło na precyzyjne odwzorowanie skali zniszczeń i geometrii terenu. Funkcjonariusze ruchu drogowego natychmiast po wypadku zorganizowali objazdy dla kierowców, kierując pojazdy na alternatywne trasy z powodu zablokowania linii kolejowej. Obecnie patrole prewencji wciąż pilnują terenu, aby uniemożliwić dostęp osobom trzecim na czas podnoszenia składu i usuwania wraku spalonej ciężarówki.

Stan zdrowia kierujących i informacje o bagażach

Kierowca samochodu ciężarowego oraz maszynista pociągu trafili do szpitala, co do tej pory uniemożliwiło ich przesłuchanie przez śledczych. Prokurator przy udziale funkcjonariuszy zlecił przeprowadzenie badań, które określą stan trzeźwości obu mężczyzn w chwili wypadku. Policjanci zabezpieczyli mienie pasażerów i wynieśli z pociągu pozostawione bagaże. Przedmioty te będzie można odbierać w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze od 11 września 2026 roku. Działania służb będą trwały aż do całkowitego przywrócenia bezpieczeństwa w rejonie katastrofy.

Źródło: Policja.pl