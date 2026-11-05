Polka powalczy o tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie. Tylko u nas zdradza powód startu w wyborach

To była ogromna tragedia, mój świat się totalnie zmienił. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów prawniczych. To nie była łatwa sytuacja, bo same studia na pierwszym roku są ogromnie ciężkie, a przechodzenie przez taką tragedię było dla mnie nie do pojęcia. Nie wiedziałam, jak ja to przeżyję i jak sobie dam radę. Właśnie praca charytatywna zadziałała na mnie bardzo pozytywnie. Od razu po śmierci mamy skontaktowałam się z organizacją St. Jude, bo mają oddział w Nowym Jorku, gdzie studiowałam prawo. Zaczęłam z nimi współpracować, do dziś chodzę na ich wydarzenia i pomagam jako wolontariuszka. Teraz pracuję nad własną fundacją - oczywiście w pamięci mamy, bo wszystko robię dla niej. Po angielsku nazywa się Lost to Light, co po polsku tłumaczę jako „Od straty do światła”. Fundacja skupia się na pomaganiu ludziom, którzy przeżywają coś trudnego. Szczególnie dzieciom po stracie rodziców. Byłam ostatnio w domu dziecka w Policach, gdzie wiele dzieci straciło jedno lub oboje rodziców. To bardzo przykre. Chcę wykorzystać własne doświadczenia, żeby pomóc innym, bo wiedząc z pierwszej perspektywy, jak to jest, łatwiej dotrzeć do drugiej osoby. Łatwo powiedzieć: „Bądź silny, dasz radę”, ale gdy słyszy się to od kogoś, kto sam to przeżył, daje to zupełnie inny, pozytywny oddech. Moja organizacja skupia się nie tylko na dzieciach, ale i na dorosłych - bo dla dorosłego stratą może być np. utrata pracy czy domostwa przez kataklizm. Każdy ma swój krzyż i nikt nie ma łatwo. Chcę wykorzystać tę tragedię, która spotkała moją rodzinę, żeby zrobić coś dobrego dla świata i żeby każdy pamiętał moją wspaniałą mamę, Angelinę Von Pauter. Bez mojej mamy i resztę mojej rodziny - mojej Babci, mojej siostry i mojego taty, który tu siedzi obok mnie, nigdy nie byłabym w stanie siedzieć w tym miejscu jako Miss.