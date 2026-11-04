Enea AZS Politechnika Poznań z awansem do play-off. Niezwykły mecz we Francji

Zwycięstwo we Francji

Koszykarki Enea AZS Politechnika Poznań odniosły sukces w wyjazdowym meczu czwartej kolejki grupy H Pucharu Europy. Pokonały francuski zespół Landerneau Bretagne Basket 76:71 (20:12, 21:16, 13:21, 14:19, dogrywka: 8:3). Zwycięstwo to zagwarantowało im awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyła Feyonda Fitzgerald (28). W drużynie gospodarzy wyróżniły się Harmoni Turner i Susannah Rafiu, rzucając po 22 punkty. Mecz obfitował w emocje i wymagał od wicemistrzyń Polski wielkiego wysiłku.

Przebieg spotkania

Poznanianki bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie, budując przewagę w pierwszej połowie meczu. Skuteczna obrona i ataki napędzane przez Feyondę Fitzgerald sprawiły, że do przerwy Enea AZS Politechnika Poznań prowadziła 41:28.

Druga połowa to jednak powrót do gry zespołu z Francji. Landerneau Bretagne Basket odrabiało straty, a na początku czwartej kwarty, dzięki akcji Harmoni Turner, wyszło na prowadzenie 57:56. Ostatecznie do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.

Kiedy kolejny mecz?

W dogrywce zespół Wojciecha Szawarskiego zagrał nerwowo, ale skutecznie w rzutach wolnych. Polki wygrały tę część gry 8:3, zapewniając sobie zwycięstwo 76:71. Dało to awans do fazy play off Pucharu Europy na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej.

Kolejny mecz w ramach europejskich rozgrywek poznańskie koszykarki rozegrają we własnej hali. Ich przeciwnikiem 25 listopada będzie włoska drużyna Autosped BCC Castelnuovo Scrivia. Spotkanie to zapowiada się jako kolejne emocjonujące widowisko dla kibiców koszykówki.