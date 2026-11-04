Puchar Europy FIBA. Jak radzą sobie polskie zespoły w rozgrywkach?

Jak punktują polskie drużyny w Europie?

Dziki Warszawa i King Szczecin zakończyły pierwsze zmagania na czele swoich zestawień. Obie polskie ekipy zanotowały imponujący bilans czterech zwycięstw i jednej porażki. Zespoły te rywalizują odpowiednio w grupach E oraz D. Znakomite wyniki na półmetku pierwszego etapu znacznie przybliżają je do dalszego awansu.

Wicemistrz Polski Zastal Zielona Góra zajmuje obecnie drugą pozycję w tabeli grupy B. Zielonogórska drużyna ma na swoim koncie trzy wygrane oraz dwie przegrane. Liderem tego zestawienia pozostaje hiszpańska FIATC Girona z bilansem 4-1. W barwach hiszpańskiego zespołu występuje Andrzej Pluta, czyli ubiegłoroczny zdobywca tytułu MVP sezonu zasadniczego i finałów polskiej ligi.

Zasady awansu i format rozgrywek

Pierwszy etap europejskich rozgrywek toczy się w ośmiu grupach liczących po sześć zespołów. Do kolejnej fazy turnieju awansują zaledwie dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Następnie rywalizacja przeniesie się do drugiego etapu, w którym utworzone zostaną cztery czterozespołowe zbiory. Zgodnie z harmonogramem runda rewanżowa w obecnych grupach wystartuje za tydzień.

Najlepsze zespoły z drugiego etapu awansują bezpośrednio do fazy pucharowej turnieju. Walka w ćwierćfinałach, półfinałach i w samym finale będzie się toczyć systemem mecz i rewanż. Do półfinałów przejdą zatem po dwie najlepsze drużyny z wcześniejszego etapu rywalizacji. Każdy punkt zdobyty w nadchodzących spotkaniach będzie miał kluczowe znaczenie dla ostatecznego układu tabel.