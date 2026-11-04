Bogdanka LUK Lublin z wygraną. Kto okazał się lepszy w końcówkach?

Zacięte starcie w siatkarskiej ekstraklasie

Siatkarze drużyny Bogdanka LUK Lublin pokonali PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 w bardzo emocjonującym meczu ekstraklasy. Spotkanie rozpoczęło się od wygranej gości w pierwszym secie. Zakończył się on wynikiem 27:25 dla bełchatowian. Gospodarze szybko jednak przejęli inicjatywę na parkiecie i zdołali odwrócić losy rywalizacji.

Druga partia to pewne zwycięstwo zespołu z Lublina do 20. Trzeci i czwarty set dostarczyły kibicom ogromnych sportowych wrażeń. Te dwie kolejne partie były niezwykle wyrównane i kończyły się grą na przewagi. Ostatecznie oba sety zakończyły się rezultatem 26:24 na korzyść drużyny gospodarzy.

Składy obu drużyn w meczu

W barwach zwycięzców na parkiecie od początku pojawili się czołowi gracze. Widzowie mogli podziwiać grę takich zawodników jak Mousse Gueye, Marcin Komenda oraz Wilfredo Leon. Skład gospodarzy uzupełniali Aleks Grozdanow, Ran Takahashi, Kewin Sasak i libero Tomohiro Ogawa. Z ławki rezerwowych na boisko wchodzili z kolei Mateusz Malinowski, Daenan Gyimah, Mikołaj Sawicki oraz Rafał Prokopczuk.

Ekipa gości z Bełchatowa również posłała do boju swoje największe gwiazdy. W ich szeregach wystąpili między innymi Alan Souza, Igor Grobelny i Grzegorz Łomacz. W wyjściowym zestawieniu znaleźli się również Antoine Pothron, Mateusz Nowak, Michał Szalacha oraz libero Adam Kowalski. W trakcie trwania spotkania na boisku jako zmiennik pojawił się także Błażej Bień.