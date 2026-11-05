Liga Mistrzów. Historyczne gole Polaków w Porto i Pradze

Polacy strzelają dla FC Porto

Po trzech porażkach piłkarze FC Porto potrzebowali zwycięstwa, aby zachować szanse w Lidze Mistrzów. W 11. minucie po dośrodkowaniu Gabriego Veigi z rzutu rożnego Jan Bednarek strzałem głową pokonał Alexa Mereta. Goście wyrównali w 43. minucie po dobitce Scotta McTominaya.

W drugiej połowie Porto zdominowało rywala. W 71. minucie gola strzelił Veiga, a w końcówce Jakub Kiwior zdobył bramkę głową po rzucie rożnym. Wynik na 4:1 ustalił Samu z rzutu karnego. Bednarek i Kiwior przeszli do historii – po raz pierwszy dwóch Polaków strzeliło gole w jednym meczu Ligi Mistrzów.

Jak zagrali inni Polacy w Lidze Mistrzów?

W Pradze Slavia przegrała z Arsenalem Londyn 1:2. W 90. minucie rozmiary porażki zmniejszył Wiktor Nowak, dla którego była to pierwsza bramka w Lidze Mistrzów. W zespole gospodarzy pełne 90 minut rozegrał również Oskar Kubiak.

Włoskie Como odniosło imponujące zwycięstwo, gromiąc we Francji Lens 9:1. To najwyższe zwycięstwo w historii rozgrywek, obok wygranych Liverpoolu i Realu Madryt. W pierwszej połowie w zespole gospodarzy grał Michał Skóraś. W środę wystąpił także Tymoteusz Puchacz z Sabah FC, które przegrało z Vikingiem Stavanger 1:4.