Weronika Falkowska zachwyca grą oraz urodą. To koleżanka Igi Świątek i Mai Chwalińskiej

Weronika Falkowska rozwijała się w cieniu Igi Świątek oraz Mai Chwalińskiej

Kibice przez długi czas nawykli do sytuacji, w której Iga Świątek była jedyną liczącą się na świecie polską tenisistką. Momentami dobrą grę pokazywały wprawdzie Magdalena Fręch i Magda Linette, lecz wciąż dzielił je duży dystans od dyspozycji zawodniczki z Raszyna. Przełom przyniósł dopiero 2026 rok, kiedy to znakomitą formę zaprezentowała Maja Chwalińska. Tenisistka pochodząca z Dąbrowy Górniczej zwyciężyła w turnieju WTA 1000 w Wuhan, a także zagrała w wielkim finale Roland Garros. Obie te gwiazdy doskonale zna Weronika Falkowska, która jako juniorka występowała z nimi w kadrze narodowej oraz wspólnie trenowała. Nazwisko Falkowskiej przyciągnęło szerszą uwagę mediów po jej awansie do 1/8 finału zawodów WTA 250 w Chennai. Na tym etapie musiała jednak uznać wyższość reprezentantki Indii Maayi Rajeshwaran Revathi, która rundę wcześniej wyeliminowała z gry inną Polkę, Katarzynę Kawę. Osiągnięcie tej fazy w turnieju rangi 250 to mimo wszystko spory sukces i obiecujący prognostyk dla zawodniczki pozostającej dotąd w cieniu słynnych koleżanek. Przy okazji warto zwrócić uwagę na wyjątkową urodę 26-latki. Choć sportsmenka niezbyt często publikuje w sieci prywatne ujęcia, każdy taki wpis budzi ogromne zainteresowanie, a fani otwarcie podziwiają jej zdjęcia zrobione poza kortem.

Zdjęcia Weroniki Falkowskiej. Tak tenisistka prezentuje się poza kortem

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Kibice są zachwyceni urodą Weroniki Falkowskiej. Nazywają ją najpiękniejszą polską tenisistką

Fotografie prezentujące Weronikę Falkowską w codziennych sytuacjach niezmiennie wywołują falę entuzjazmu wśród użytkowników sieci. Pod jej publikacjami regularnie pojawiają się dziesiątki pochlebnych opinii. Obserwujący na Instagramie często określają zawodniczkę mianem „najpiękniejszej polskiej tenisistki”. Co ciekawe, spora część wpisów komplementujących wygląd sportsmenki jest pisana w języku angielskim. Określenia takie jak „Excellent”, „Lovly smile” oraz „Gorgeous” stanowią zaledwie ułamek wszystkich pozytywnych reakcji. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce w pełni eksploduje potencjał sportowy zawodniczki. Niedawny występ w turnieju WTA 250 w Chennai udowodnił, że dysponuje ona naprawdę dużymi umiejętnościami.