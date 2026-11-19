Wizz Air wprowadza nowe połączenia lotnicze z Polski do Turynu (Włochy) i Lyonu (Francja), które stanowią bramę do alpejskich kurortów narciarskich.

Nowe trasy oferują łącznie osiem lotów tygodniowo, a ceny biletów rozpoczynają się od 99 PLN.

Połączenia te mają ułatwić polskim podróżnym dotarcie na alpejskie stoki oraz umożliwić zwiedzanie atrakcyjnych miast przed feriami zimowymi.

Łącznie nowe połączenia obejmują osiem lotów tygodniowo, zapewniając podróżnym większą swobodę organizacji zimowego urlopu. Rejsy do Turynu odbywające się w soboty odpowiadają potrzebom osób planujących tygodniowe wyjazdy na narty. Z kolei pięć połączeń tygodniowo do Lyonu daje możliwość dogodnego zaplanowania zarówno krótkiego city breaku, jak i dłuższego pobytu połączonego z wypoczynkiem w górach.

Sezon narciarski powoli się rozpoczyna, a my dajemy polskim podróżnym więcej możliwości, by dotrzeć na alpejskie stoki bez nadwyrężania budżetu. Turyn i Lyon to nie tylko doskonałe bazy wypadowe w góry, ale także fascynujące miasta z bogatą historią i kulturą. Nowa trasa do Turynu wzmacnia naszą siatkę o atrakcyjne kierunki niszowe, a dzięki operowaniu w godzinach popołudniowych wspiera rozwój ruchu poza okresami szczytowymi - mówi Salvatore Gabriele Imperiale, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Wizz Air.

OD SERCA: Podróże

Turyn i Lyon - idealne punkty startowe na alpejskie stoki

Turyn, będący jednym z istotnych ośrodków gospodarczych i kulturalnych Włoch, oferuje również łatwy dostęp do włoskich Alp i wielu renomowanych terenów narciarskich. Miasto wyróżnia się zabytkową architekturą oraz obiektami wpisanymi na listę UNESCO, w tym Rezydencjami Królewskiego Domu Sabaudzkiego. Nowe połączenie ma szansę zainteresować polskich miłośników sportów zimowych i sprzyjać podróżom pomiędzy Polską a Włochami w obu kierunkach.

Lyon, znany jako francuska stolica gastronomii, łączy wyjątkową architekturę renesansową z malowniczym położeniem nad dwiema rzekami. Otaczające miasto winnice i bliskość francuskich Alp czynią je atrakcyjnym kierunkiem zarówno dla turystów miejskich, jak i osób planujących zimowy wypoczynek. Wizz Air zapewnia korzystne cenowo możliwości podróży, a pięć rejsów tygodniowo pozwala dopasować terminy do indywidualnych planów, niezależnie od długości pobytu.

Rozbudowa oferty lotów do Turynu i Lyonu oraz zwiększenie dostępności kierunków narciarskich wpisują się w dalszy rozwój działalności Wizz Air na polskim rynku, który ma strategiczne znaczenie dla przewoźnika.

W 2026 roku linia zaplanowała ponad 20 mln miejsc na trasach obsługujących Polskę, systematycznie zwiększając liczbę dostępnych destynacji na każdą porę roku. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony wizzair.com oraz aplikacji mobilnej WIZZ, gdzie dostępne są informacje o cenach, terminach i dniach realizacji poszczególnych lotów.

Rozszerzenie zimowej siatki połączeń to kolejny etap działań Wizz Air na rzecz zapewnienia polskim pasażerom większego wyboru podróży odpowiadających różnym potrzebom i zainteresowaniom. Połączenia do Turynu i Lyonu umożliwiają wygodniejsze dotarcie w Alpy, a niedawno uruchomione dziesięć tras do Egiptu z pięciu największych polskich lotnisk poszerza możliwości zimowego wypoczynku nad Morzem Czerwonym. Oferta przewoźnika obejmuje zarówno wyjazdy na narty, zwiedzanie miast, jak i wakacje nad morzem, zapewniając pasażerom szerszy wybór destynacji oraz przystępne cenowo opcje podróżowania.

Szczegóły nowych połączeń Wizz Air. W te dni polecimy Turynu i Lyonu

W ramach nowej oferty Wizz Air uruchomi loty z trzech polskich miast do Turynu. Połączenia z Gdańska, Katowic i Wrocławia będą realizowane w każdą sobotę, począwszy od 16 stycznia 2027 r. Ceny biletów rozpoczynają się od 129 PLN w przypadku trasy z Gdańska, 109 PLN z Katowic oraz 99 PLN z Wrocławia.

Z kolei połączenie Warszawa-Lyon będzie obsługiwane pięć razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele. Pierwszy rejs na tej trasie odbył się 25 października 2026 r., a ceny biletów zaczynają się od 139 PLN.

33