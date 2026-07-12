MŚ 2026. Mundial to dopiero początek dla kanadyjskiej piłki

Nowa strategia dla kanadyjskiej piłki nożnej

Zakończenie udziału w mundialu wyznacza nowy początek dla piłkarskiej reprezentacji Kanady. Kanadyjczycy, będący współgospodarzami turnieju, zakończyli swój udział na 1/8 finału po przegranej 0:3 z Marokiem. Prezes federacji Canada Soccer, Kevin Blue, zapowiedział opracowanie długoterminowej strategii rozwoju tej dyscypliny w kraju.

Główne założenia obejmują wsparcie klubów działających przy szkołach oraz wzmocnienie programów treningowych dla młodzieży. Federacja planuje również stanowczą rozbudowę infrastruktury sportowej, opierając się na funduszach pochodzących od rządu federalnego, władz lokalnych oraz prywatnych inwestorów.

- Często używane jest słowo „dziedzictwo”, kiedy myślimy o długoterminowej strategii nie tylko dla naszej organizacji, ale dla naszego sportu. Mundial 2026 zawsze pozycjonowaliśmy jako katalizator, a nie jako metę, zaś dziedzictwo tych mistrzostw świata będzie pojawiać się w różnych formach – powiedział Blue, podsumowując występ kanadyjskiej drużyny, która odpadła w 1/8 finału po porażce z Marokiem 0:3.

Centrum szkoleniowe i rozwój talentów

Kluczowym elementem zmian ma być budowa krajowego centrum szkoleniowego, ponieważ Kanada pozostaje jedynym dużym państwem zachodnim bez takiego obiektu. Dwa miesiące temu rząd federalny przeznaczył blisko 10 milionów dolarów kanadyjskich na realizację tego projektu. Dziennikarze przypominają, że reprezentacja Kanady przeszła intensywną drogę rozwoju od momentu wyboru na współgospodarza tegorocznych mistrzostw i udanych kwalifikacji do MŚ 2022 w Katarze.

Przykładem skutecznego szkolenia jest miasto Brampton koło Toronto, z którego pochodzi sześciu uczestników MŚ 2026: Promise David, Liam Millar, Cyle Larin, Jayden Nelson, Tajon Buchanan i Jonathan Osorio. Zainteresowanie futbolem w regionie wzrosło tak drastycznie, że lokalne kluby zmuszone były przedłużyć zapisy dla dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe. W 2027 roku w Brazylii odbędą się z kolei mistrzostwa świata kobiet, a kadra Kanady liczy na kolejne sukcesy.