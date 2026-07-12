Izabela Kuna w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat oficjalnie potwierdza udział aktorki

Izabela Kuna zatańczy w nowej edycji programu

Spekulacje wreszcie znalazły swoje odzwierciedlenie w faktach. Jak wcześniej donosił portal SE.pl, Izabela Kuna pojawi się na parkiecie jesiennej odsłony "Tańca z Gwiazdami". Polsat przekazał tę wiadomość oficjalnie. Na instagramowym profilu programu opublikowano komunikat, w którym podkreślono, że artystka teatralna i filmowa, znana z ról w produkcjach takich jak "Lejdis", "Wołyń", "33 sceny z życia", "Klara" czy "Teściowie" podejmuje nowe wyzwanie. Zaznaczono również, że aktorka jest autorką książek, a jesienią widzowie będą mogli zobaczyć ją w zupełnie nowym, tanecznym wydaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Janja Lesar wraca do "Tańca z Gwiazdami". Zaskakująca rola słynnej tancerki w hicie Polsatu!

Taniec z gwiazdami

Ważna zmiana w jury "Tańca z Gwiazdami"

Miłośnicy rozrywkowego formatu oczekują nie tylko na nazwiska kolejnych gwiazd, ale także na szczegóły dotyczące odświeżonej formuły. Wiadomo już, że jesienna odsłona przyniesie istotne zmiany przy stole jurorskim. Władze stacji poinformowały niedawno o odejściu Ewy Kasprzyk z grona oceniających. Na ten moment telewizja nie ujawniła, kto zastąpi aktorkę, co z pewnością przyciągnie przed ekrany we wrześniu wielu zaciekawionych widzów, chcących sprawdzić, jak zaprezentuje się nowa osoba na tym stanowisku.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny kucharz wygra "Taniec z Gwiazdami"? Polsat ogłosił zaskakującego uczestnika

20

Aktualna lista uczestników 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Na obecnym etapie znane jest już sześć nazwisk, które jesienią rozpoczną zmagania na parkiecie programu. W obsadzie znaleźli się: