Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Gwiazdy rozgrzały publiczność pomimo deszczowej aury!

Kto wystąpił podczas Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku?

Telewizyjna Dwójka relacjonowała na żywo to ogromne wydarzenie muzyczne, na którym pojawiła się czołówka rodzimych artystów. Publiczność zgromadzona w ełckim amfiteatrze mogła usłyszeć artystów reprezentujących rozmaite gatunki muzyczne i docierających do różnych grup wiekowych. Swoje największe hity wykonali między innymi: Smolasty, Natalia Nykiel, Skolim, zespół Sztywny Pal Azji, formacja Zakopower, Kasia Kowalska, a także Bovska, Mateusz Ziółko, grupa Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Natasza Urbańska.

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Skolim spotkał się z fanami pod sceną w Ełku. Natalia Nykiel zachwyciła publiczność

Niezwykłym entuzjazmem widowni cieszył się koncert Skolima, który od pierwszych dźwięków porwał zgromadzonych do tańca. Piosenkarz przygotował dla swoich sympatyków niezwykłą niespodziankę, ponieważ w przerwie między swoimi hitami zszedł ze sceny prosto do publiczności. Chętnie rozdawał autografy, robił sobie pamiątkowe fotografie i ucinał pogawędki z fanami, co wywołało falę zachwytu. Z równie ciepłym przyjęciem spotkała się Natalia Nykiel, której znane piosenki zachęciły widzów do wspólnego śpiewu. Ogromne emocje wywołały również występy Kasi Kowalskiej, zespołu Zakopower, Smolastego i Nataszy Urbańskiej, a dzięki zróżnicowanej muzyce każdy fan znalazł coś w swoim guście. O unikalny klimat całego wydarzenia zadbał dodatkowo zespół Lazy Swing Band, który już drugi sezon odpowiada za muzyczne tło trasy, pokazując, że zła aura nie ma szans z niezwykłą mocą artystów i widzów.

Trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską. Gdzie odbędą się następne koncerty?

To właśnie Ełk był czwartą lokalizacją na mapie tegorocznego Lata z Radiem i Telewizją Polską, które od pierwszych dni letnich wakacji przyciąga przed telewizory i pod sceny tysiące sympatyków muzyki. Organizatorzy nie zwalniają jednak tempa! W planach są kolejne występy i rodzinne pikniki, które odbywają się co sobotę podczas letnich miesięcy. Już w najbliższy weekend muzyczny cykl przeniesie się do Chełmna, gdzie na mieszkańców znowu czekają spotkania ze znanymi osobistościami, moc atrakcji dla całych rodzin i wspaniała muzyka. W następnych tygodniach artyści związani z „Latem z Radiem i Telewizją Polską” zaprezentują się również przed publicznością w Grudziądzu, Poddębicach, Lublinie, Tarnowie, Gołdapi i Białych Błotach.

Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach