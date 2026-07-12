MŚ 2026: Zakończenie fazy ćwierćfinałowej

Zakończył się etap ćwierćfinałów tegorocznego mundialu. Ostatnie starcie w tej fazie miało miejsce w niedzielę nad ranem czasu polskiego. O godzinie 3:00 na murawie Arrowhead Stadium w Kansas City zmierzyły się Argentyna oraz Szwajcaria. To spotkanie wyłoniło ostateczny komplet półfinalistów. Obecnie Argentyna jest jedyną reprezentacją spoza Starego Kontynentu, po tym jak z turniejem pożegnało się Maroko. Fani zastanawiają się, czy obrońcom trofeum uda się stawić czoła europejskim zespołom na etapie 1/2 finału.

Kiedy półfinały MŚ 2026? Starcie europejskich potęg

Już we wtorek, 14 lipca, o godzinie 21:00 na stadionie AT&T Stadium w Arlington dojdzie do emocjonującego pojedynku. Naprzeciw siebie staną reprezentacje Francji i Hiszpanii. Hiszpanie zagwarantowali sobie udział w tym etapie już w piątek, pokonując Belgię po dramatycznej końcówce i golu Mikela Merino w 88. minucie. Będzie to swoista powtórka z półfinału Mistrzostw Europy 2024, kiedy to Hiszpania triumfowała 2:1. Niezależnie od rozstrzygnięcia, zwycięzca tego meczu z pewnością będzie uznawany za faworyta do końcowego triumfu w całych mistrzostwach.

MŚ 2026: Terminarz drugiego półfinału

Kolejnego dnia, w środę 15 lipca, również o 21:00 polskiego czasu, odbędzie się drugi mecz półfinałowy. Areną zmagań będzie nowoczesny Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Na boisko wybiegną zespoły Anglii oraz Argentyny, które w swoich ćwierćfinałowych bojach musiały grać więcej niż podstawowe 90 minut, aby przypieczętować awans. Kibice ze zniecierpliwieniem oczekują odpowiedzi na pytanie, czy i w tym spotkaniu dojdzie do dogrywki lub serii rzutów karnych.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie