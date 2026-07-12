Aryna Sabalenka odpoczywa po Wimbledonie. Liderka rankingu WTA pokazała zdjęcia z Mykonos

Spis treści Aryna Sabalenka wypoczywa z partnerem na greckiej wyspie Mykonos

Białoruska tenisistka stosunkowo wcześnie pożegnała się z marzeniami o triumfie na londyńskich kortach trawiastych. Aryna Sabalenka zakończyła swój udział w prestiżowym turnieju wielkoszlemowym już na etapie czwartej rundy. Obecna rakieta numer jeden na świecie musiała uznać wyższość japońskiej zawodniczki Naomi Osaki, z którą przegrała spotkanie w dwóch setach wynikiem 2:6, 6:7(2).

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- Teraz chcę po prostu stąd pójść, kompletnie się upić, zapomnieć o tenisie i spróbować wrócić w lepszej formie - wypaliła Aryna Sabalenka po tej porażce.

Niedługo po londyńskich zmaganiach czołowa zawodniczka przeniosła się na popularną grecką wyspę Mykonos, która stała się jej stałym miejscem na regenerację sił przed następnymi sportowymi wyzwaniami. Sportsmenka chętnie dzieli się prywatnymi chwilami, zasypując swój instagramowy profil fotografiami w skąpych strojach kąpielowych. Dodatkowo na platformie TikTok opublikowała krótkie nagranie, na którym widać, jak wspólnie ze swoją przyjaciółką spędza beztroski czas w basenie, delektując się schłodzonymi napojami.

- Minuta dla siebie. Moja wersja terapii - komentowała Białorusinka.

Aryna Sabalenka wypoczywa z partnerem na greckiej wyspie Mykonos

W trakcie zagranicznego wyjazdu utytułowanej tenisistce nieodłącznie towarzyszy jej życiowy partner, Georgios Frangulis. Kulisy urlopu liderki rankingu WTA oraz jej relaksacyjne chwile w ciepłym klimacie zostały udokumentowane na wielu fotografiach, które szczegółowo obrazują jej przerwę od intensywnych treningów na korcie.