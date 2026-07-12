Mistrzostwa świata 2026. Kto wywalczy Puchar Świata?

Kto wygra piłkarskie mistrzostwa świata

Osiem państw może pochwalić się w historii statusem zwycięzcy mundialu. W tym elitarnym gronie znajdują się wszyscy aktualni półfinaliści tegorocznego turnieju. Broniąca tytułu Argentyna staje przed szansą na swoje czwarte zwycięstwo. Wcześniej piłkarze z Ameryki Południowej triumfowali w latach 1978, 1986 i 2022.

Jeśli Argentyńczycy znów zwyciężą, przejdą do historii jako trzeci zespół z takim osiągnięciem. W przeszłości dwukrotnie z rzędu mundial wygrywały jedynie Włochy w latach 1934-1938 oraz Brazylia w okresie 1958-1962. O trzeci Puchar Świata walczy z kolei reprezentacja Francji, która odnosiła sukcesy w 1998 i 2018 roku. Szansę na swoje drugie w historii mistrzostwo mają natomiast zespoły Anglii oraz Hiszpanii.

Złoci medaliści w historii mistrzostw świata

Jako ostatnia do grona zdobywców Pucharu Świata dołączyła w 2010 roku Hiszpania. Pozostali historyczni mistrzowie to Urugwaj, Włochy, Niemcy, Brazylia, Anglia, Argentyna oraz Francja. Najbardziej utytułowanym zespołem wszech czasów pozostają brazylijscy „Canarinhos”. Przedstawiciele Ameryki Południowej okazywali się najlepsi pięciokrotnie w latach 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002.

Tuż za plecami absolutnych liderów klasyfikacji plasują się dwie potęgi ze Starego Kontynentu. Cztery razy najlepsi na globie okazywali się Niemcy, którzy wygrywali w latach 1954, 1974, 1990 i 2014. Taki sam dorobek mają na koncie Włosi, triumfatorzy z lat 1934, 1938, 1982 i 2006. Piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego w tym roku zabrakło w turnieju finałowym po raz trzeci z rzędu.