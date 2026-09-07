Pogrzeb Jana Frycza na Powązkach. Minimalistyczna urna, ale spójrzcie na to, jak ją ozdobiono!

Pogrzeb Jana Frycza. Tłumy pożegnały wybitnego aktora

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat we własnym domu wśród najbliższej rodziny. Fani aktora dowiedzieli się o tym smutnym zdarzeniu z dwudniowym opóźnieniem. Choć dla wielu fanów był to niespodziewany cios, osoby z bliskiego otoczenia gwiazdora zdawały sobie sprawę z jego trwającej od dłuższego czasu wyczerpującej walki z chorobą nowotworową.

Jak przekazał "Super Expressowi" anonimowy informator z otoczenia artysty:

Z tego co wiem Jan jeździł na chemioterapię prosto z Teatru Narodowego, w którym szykował się do premiery. Jeździł tam prosto z prób.

Zobacz także: To zabiło Jana Frycza! Znamy przyczynę śmierci wielkiego aktora

Szczególny podziw budzi fakt niezwykłego zaangażowania zawodowego aktora niemal do ostatnich chwil życia. Zaledwie tydzień przed śmiercią artysta brał udział w przygotowaniach do przedstawienia "Oresteja". Niezwykle trudna sytuacja zdrowotna nie odebrała mu woli walki ani chęci do pracy. Aktor nieustannie snuł kolejne plany związane zarówno z karierą, jak i życiem rodzinnym (spędzał czas z najbliższymi), ponieważ od lat z dumą spełniał się także w roli ojca oraz dziadka.

Zobacz także: Ostatnie zdjęcia PAPARAZZI Jana Frycza. Chwilę przed śmiercią widziano go z córką i wnukiem

Dorobek artystyczny zmarłego obejmuje niemal pięćdziesiąt lat nieprzerwanej obecności na scenie i przed kamerą. W tym czasie stworzył przeszło dwieście znakomitych kreacji w filmach, serialach oraz spektaklach teatralnych. Zawsze wyróżniał się ogromną charyzmą, przyciągając wzrok widzów w każdej produkcji ze swoim udziałem. Prywatnie gwiazdor doczekał się aż sześciorga dzieci!

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Jana Frycza. Tłum gwiazd żegna i oddaje hołd polskiemu aktorowi

44

Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. Minimalistyczna urna i zbiórka na Skolimów

W opublikowanym na kilka dni przed pochówkiem nekrologu bliscy zmarłego wystosowali do uczestników ceremonii specjalny apel, prosząc: "Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie". Oficjalne ogłoszenie zawierało również dokładny harmonogram uroczystości pogrzebowych Jana Frycza. Zgodnie z planem zebrani spotkali się o godzinie 11 w Sali Pożegnań na warszawskich Powązkach Wojskowych, natomiast na godzinę 13 zaplanowano wyruszenie konduktu żałobnego spod Bramy świętej Honoraty na Starych Powązkach prosto do miejsca spoczynku zlokalizowanego w Alei Zasłużonych.

Zobacz także: Poruszający gest Karola Nawrockiego na pogrzebie Jana Frycza

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości przed Salą Pożegnań przygotowano specjalną księgę kondolencyjną oraz pamiątkowe tablice z fotografiami artysty. Zgodnie z wolą rodziny na miejscu postawiono również skarbonkę przeznaczoną na wsparcie placówki w Skolimowie. Przestrzeń udekorowano czarno-białym portretem aktora oraz eleganckimi kompozycjami z białych róż, które otaczały również niezwykle skromną urnę z prochami. Znalazła się na niej jedynie mała tabliczka z imieniem i nazwiskiem artysty.

Zobacz także: Wzruszający gest przed pogrzebem Jana Frycza. Każdy może się z nim pożegnać i uczcić jego pamięć!

Zobacz więcej zdjęć. Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. Księga kondolencyjna i datki

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil