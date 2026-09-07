Likwidacja laboratorium narkotyków w gminie Kłodawa. Przejęto towar o wartości ponad 31 mln zł

Akcja policji w gminie Kłodawa i zabezpieczone narkotyki

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Poznania przerwali proces produkcji substancji psychotropowej 4-CMC. Na miejscu mundurowi ujawnili i przejęli kompletną linię produkcyjną oraz 512 kilogramów gotowego do sprzedaży klefedronu. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonego produktu wynosi ponad 31 mln zł. Oprócz gotowego narkotyku policjanci znaleźli 1530 litrów substancji w trakcie krystalizacji oraz 2800 litrów płynów znajdujących się w pięciu dużych zbiornikach. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli także prekursory oraz gotówkę w kwocie 160 tys. zł i 4200 euro.

Odpady na posesji i interwencja służb ochrony środowiska

Podczas likwidacji nielegalnej fabryki na terenie posesji mundurowi odkryli wykopany dół, w którym znajdowały się odpady poprodukcyjne. Z tego powodu na miejsce wezwano strażaków oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy prowadzili czynności w zakresie swoich uprawnień. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego. Mężczyźni przebywali na terenie obiektu, gdzie odbywała się produkcja środków psychotropowych. Działania były nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Kole.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych o produkcję narkotyków

Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione czyny zatrzymanym mieszkańcom Mazowsza grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Całość akcji została zrealizowana przy udziale Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Źródło: Policja.pl