Likwidacja laboratorium narkotyków w gminie Kłodawa. Przejęto towar o wartości ponad 31 mln zł

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-07 11:01

2 września 2026 roku funkcjonariusze policji zlikwidowali laboratorium klefedronu działające na terenie gminy Kłodawa. Podczas akcji przeprowadzonej przez CBŚP oraz wielkopolskich mundurowych zatrzymano dwóch mężczyzn produkujących substancje psychotropowe. Na miejscu zabezpieczono ponad pół tony gotowego narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną.

Policja
Autor: Michał Reszczyński

Akcja policji w gminie Kłodawa i zabezpieczone narkotyki

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Poznania przerwali proces produkcji substancji psychotropowej 4-CMC. Na miejscu mundurowi ujawnili i przejęli kompletną linię produkcyjną oraz 512 kilogramów gotowego do sprzedaży klefedronu. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonego produktu wynosi ponad 31 mln zł. Oprócz gotowego narkotyku policjanci znaleźli 1530 litrów substancji w trakcie krystalizacji oraz 2800 litrów płynów znajdujących się w pięciu dużych zbiornikach. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli także prekursory oraz gotówkę w kwocie 160 tys. zł i 4200 euro.

Odpady na posesji i interwencja służb ochrony środowiska

Podczas likwidacji nielegalnej fabryki na terenie posesji mundurowi odkryli wykopany dół, w którym znajdowały się odpady poprodukcyjne. Z tego powodu na miejsce wezwano strażaków oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy prowadzili czynności w zakresie swoich uprawnień. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego. Mężczyźni przebywali na terenie obiektu, gdzie odbywała się produkcja środków psychotropowych. Działania były nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Kole.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych o produkcję narkotyków

Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione czyny zatrzymanym mieszkańcom Mazowsza grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Całość akcji została zrealizowana przy udziale Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Źródło: Policja.pl

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