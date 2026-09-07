To jedno z najrzadszych imion męskich w kraju. Od lat nikt nie nazwał tak syna

Wybór unikatowego imienia dla dziecka to wyzwanie.

To imię o germańskich korzeniach i znaczeniu "światłego władcy" ma długą historię na ziemiach polskich, lecz dziś zostało niemalże zapomniane.

Sprawdź, historię pochodzenia oraz statystyki tego niezwykłego imienia.

Bertold to imię, które zdecydowanie nie należy do najczęściej spotykanych. Ma jednak długą historię, germańskie korzenie i znaczenie kojarzące się z siłą oraz przywództwem. Co właściwie oznacza Bertold i ilu Polaków może pochwalić się takim imieniem?

Bertold - pochodzenie i znaczenie imienia

Bertold wywodzi się z języków germańskich. Jego korzenie sięgają staro-wysoko-niemieckiej formy Berhtwald. Pierwszy człon, berht lub beraht, oznaczał "jasny", "znakomity" albo "sławny", natomiast drugi wiązał się z panowaniem i rządzeniem. W efekcie znaczenie imienia można oddać jako "światły władca", "sławny władca" lub "ten, którego panowanie jest znakomite". Bertold zdecydowanie ma w sobie historyczny sznyt. W średniowieczu imię występowało na terenach niemieckojęzycznych, a z czasem dotarło również do Europy Środkowej.

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Historia imienia Bertold w Polsce

Co ciekawe, ślady tego imienia na ziemiach polskich sięgają XIII wieku. Pierwsze poświadczenie imienia na Śląsku pochodzi już z 1204 roku. W średniowieczu spotykano także spolszczone formy, między innymi Bartołd czy Biertołt. Rozprzestrzenianie się imienia wiązano m.in. z wpływami niemieckimi i średniowieczną kolonizacją. Dziś Bertold brzmi jednak zdecydowanie bardziej nietypowo niż Jan, Piotr czy Michał. Można powiedzieć, że jest to imię dla osób, które niekoniecznie chcą podążać utartym szlakiem.

Popularności imienia Bertold w Polsce

Według danych opartych na rejestrze PESEL, na początku 2026 roku imię Bertold nosiło w Polsce zaledwie 125 mężczyzn, co plasuje je na odległej, 1779. pozycji w rankingu najpopularniejszych męskich form w kraju. To pokazuje, jak rzadkie jest obecnie to imię. Co ciekawe, w ostatnim dziesięcioleciu populacja osób noszących to imię znacznie się zmniejszyła. Od roku 2019 liczba mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, spadła o ponad 19%. Od lat również nie nadano imienia Bertold żadnemu chłopcu. To może oznaczać, iż niebawem zniknie ono całkowicie z mapy imion.

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