Magda Tarnowska o związku z Bagim. Przestała się pilnować! "Ja już mam dosyć!"

Magda Tarnowska nie należy do grona gwiazd, które chętnie mówią o swoim życiu prywatnym w mediach. Tancerka i influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński dopiero w czerwcu poinformowali, że są parą, chociaż widzowie widzieli, iż mają się ku sobie już rok temu, podczas trwania jubileuszowej odsłony show. Zwycięzców formatu "wydały" małe wpadki, jak chociażby torebka Magdy widoczna na relacjach z urodzin mamy Mikołaja.

Magda Tarnowska i Bagi są razem

Magda i Bagi potwierdzili, że są razem za pośrednictwem Instagrama, dodając nagranie z koncertu Kaśki Sochackiej, na którym widać ich było wtulonych w siebie. Od tamtej pory nie kryją się ze swoim uczuciem. Fani żartują nawet, że poinformowanie o związku pomogło Magdzie wyluzować się w rozmowach z dziennikarzami. Tancerka miała do tej pory bowiem kontrolować się, żeby nie powiedzieć za dużo. Co na to sama zainteresowana? Madzia w rozmowie z reporterem serwisu ESKA.pl przyznała, że rzeczywiście jest spokojniejsza, jednak ogłoszenie bycia w relacji nie oznacza, iż chce się afiszować ze swoim życiem prywatnym w mediach.

TZG 26 WRZESIEN IZA KUNA

Tarnowska o związku z Bagim

Tancerka w rozmowie z Eską przyznała, że dziś nie ma problemu z mówieniem o swoim związku z Mikołajem, ale nie chciałaby zdradzać za wiele, mając szacunek do prywatności zarówno swojej, jak i partnera.

Słuchaj, już była torebka-gate. Ja już mam dosyć! Nie, śmieję się, śmieję się. No tak, ogłosiliśmy się i jakby nie mam problemu z tym, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania, ale też nie chcę za bardzo dzielić się jakąś taką bardzo dużą prywatą, bo mogę zatrzymać to dla siebie.

Gwiazda produkcji nie miała nawet możliwości spojrzeć w telefon, jednak jest pewna, iż ukochany na pewno pogratulował jej i Dominikowi Smarujowi.

No na pewno napisał. Myślę, że napisał. Bardzo nas wspiera - dodała.