Ekstradycja 47-latka z powiatu chełmskiego. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Poszukiwania mieszkańca powiatu chełmskiego

Mężczyzna był poszukiwany od lipca 2025 roku przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach na podstawie listu gończego. Funkcjonariusze z lubelskiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, znani jako „łowcy głów”, ustalili, że 47-latek przebywa na terenie Hiszpanii. W związku z tymi ustaleniami wszczęto wobec niego procedurę międzynarodowych poszukiwań i wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Działania te pozwoliły na podjęcie oficjalnych kroków prawnych poza granicami Polski.

Zarzuty dla zatrzymanego 47-latka

Według ustaleń śledczych mężczyzna od co najmniej sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku działał w wielu miastach na terenie kraju, między innymi w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Łasku. 47-latek jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która dopuszczała się przestępstw przeciwko wolności i zdrowiu. Ponadto miał zajmować się przewożeniem wyrobów tytoniowych bez polskiej akcyzy, których wartość oszacowano na blisko 18 000 000 zł. Z dokumentacji wynika również, że podejrzany podawał się za policjanta, doprowadzał inne osoby do stanu bezbronności i dokonywał kradzieży.

Współpraca z hiszpańską policją

Namierzenie poszukiwanego w okolicach hiszpańskiego Alicante było możliwe dzięki sprawnej wymianie informacji w ramach europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz hiszpańscy mundurowi. Istotną rolę w ustaleniu dokładnego miejsca pobytu mężczyzny odegrał komisarz Łukasz Olenderek, pełniący funkcję oficera łącznikowego polskiej policji w Hiszpanii. Dzięki tej ścisłej współpracy zagraniczne służby mogły dokonać skutecznego zatrzymania 47-latka na swoim terytorium.

Ekstradycja i tymczasowy areszt

Pod koniec sierpnia 2026 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zorganizowało konwój, w ramach którego zatrzymany został przetransportowany do Polski. Obecnie mężczyzna przebywa już w zakładzie karnym, gdzie został osadzony w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym kierowanie grupą przestępczą, grozi mu kara pozbawienia wolności do 15 lat. Policjanci z Lublina przypominają, że wszelkie informacje o osobach poszukiwanych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości można zgłaszać pod numerem telefonu 798 003 676.

Źródło: Policja.pl