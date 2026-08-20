Znamy szczegóły ostatniego pożegnania Jana Frycza. Jest oficjalna decyzja ministerstwa

Julita Buczek
Julita Buczek
Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-20 16:49

Uroczystości pogrzebowe Jana Frycza będą miały państwowy charakter. Potwierdzenie tej informacji przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie życia przez wybitnego aktora wywołało poruszenie w świecie sztuki i wśród jego sympatyków. Teraz jasne jest, że pożegnanie zmarłego zyska szczególny wymiar.

Państwowy charakter pogrzebu Jana Frycza. Jest decyzja ministerstwa

Śmierć Jana Frycza to bolesna strata dla artystycznego świata w Polsce. Przez lata zachwycał on swoją grą na scenach teatralnych oraz ekranach, a jego role zyskały trwałe miejsce w dziejach rodzimego teatru i kina.

Udało się dotrzeć do szczegółów związanych z pożegnaniem tego cenionego artysty. Jak potwierdziło redakcji "Super Expressu" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pogrzeb Jana Frycza zyska wymiar państwowy. Jest to niezwykły wyraz uznania dla człowieka, którego praca znacząco ukształtowała polską kulturę. Frycz od lat plasował się w czołówce najwybitniejszych twórców swojej epoki.

Zobacz też: Fani Jana Frycza nie spełnili życzenia bliskich zmarłego gwiazdora? Rodzina miała jedną prośbę

Jan Frycz nie do poznania! Aktor pojawił się łysy na salonach
Galeria zdjęć 24

Uroczyste pożegnanie wybitnego aktora. Oficjalne wieści o pogrzebie Jana Frycza

Wśród kolegów po fachu Jan Frycz uchodził za artystę o wielkiej wszechstronności, świetnie odnajdującego się w różnorodnych rolach dramatycznych i charakterystycznych. Informacja o jego śmierci wywołała natychmiastową reakcję w postaci fali wspomnień. Rodzina, znajomi oraz fani dzielą się anegdotami o jego kreacjach, zachwycając się jego niezwykłym warsztatem.

Wkrótce bliscy i artyści zmierzą się z momentem pożegnania aktora. Państwowy wymiar tej ceremonii wyraźnie podkreśla, jak ważną postacią był on dla rodzimej sztuki. W ostatnich dniach pojawiło się wiele spekulacji odnośnie formy pogrzebu, dlatego "Super Express" zdecydował się na bezpośrednie potwierdzenie tych informacji.

Zobacz także: Mało kto wiedział o ich zażyłości. Anna Dymna i Jan Frycz znali się od dzieciństwa

Sonda
Czy wierzysz w życie po śmierci?

Pogrzeb Jana Frycza będzie miał charakter państwowy - poinformował "Super Express" rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustalenie, że pogrzeb przybierze formę uroczystości państwowej, nastąpiło po złożeniu wniosku przez Związek Artystów Scen Polskich. Wymagało to następnie aprobaty zarówno ze strony rodziny zmarłego, jak i Kancelarii Premiera, co stanowi standardowy krok w takich przypadkach.

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil

Rolki