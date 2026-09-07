Maciej Musiał zagra w spektaklu o legendzie polskiej piłki. Zobaczymy też Dariusza Szpakowskiego

Z okazji jubileuszu 70-lecia Stadionu Śląskiego, który przypada 20 września, zaplanowano nietypowe wydarzenie zmieniające obiekt w olbrzymią scenę.

W rolę bohatera narodowego, Gerarda Cieślika, wcieli się popularny aktor Maciej Musiał. Dariusz Szpakowski natomiast wystąpi w nieznanej dotąd roli komentatora.

Widzowie Telewizji Polskiej będą mogli obejrzeć to monumentalne show, które przypomni ważną historię z czasów PRL.

Maciej Musiał w roli Gerarda Cieślika na Stadionie Śląskim

Już 20 września Stadion Śląski będzie miejscem niezwykłego spektaklu. Przedstawienie zatytułowane „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” uświetni 70. urodziny tego kultowego obiektu sportowego. Główną osią fabularną będzie życie i kariera legendarnego zawodnika. W postać Gerarda Cieślika wcieli się Maciej Musiał, aktor zdobywający popularność między innymi dzięki roli w „Rodzince.pl”.

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Fabuła spektaklu będzie oscylować wokół historycznego starcia pomiędzy Polską a ZSRR, które rozegrano w 1957 roku. W tamtym czasie na trybunach zasiadło prawie 100 tysięcy fanów piłki nożnej. Reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo 2:1, a bohaterem spotkania został Gerard Cieślik, zdobywca dwóch goli. W realiach ówczesnej Polski to zwycięstwo miało ogromne znaczenie, budząc dumę narodową i stanowiąc symboliczny opór wobec władz komunistycznych.

Dariusz Szpakowski w spektaklu TVP i Stadionu Śląskiego

Nad całością czuwają reżyserzy Janusz Zaorski i Robert Talarczyk. Na scenie pojawią się uznani aktorzy, tacy jak Dorota Pomykała czy Bogdan Kalus. Największą sensacją wydaje się być jednak zaangażowanie legendarnego komentatora sportowego, Dariusza Szpakowskiego. Wystąpi on jako Wieczny Komentator. Jego charakterystyczny głos będzie towarzyszył widzom podczas całego widowiska. To zupełnie nowa odsłona jego kariery zawodowej.

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Spektakl o Gerardzie Cieśliku. Transmisja w TVP

Rozmach planowanego widowiska ma być ogromny. Miejsce murawy zajmie scena, a na trybunach zasiądzie blisko sześć tysięcy osób. Organizatorzy zapowiadają połączenie tradycyjnego teatru, występów muzycznych, materiałów filmowych wyświetlanych na ekranach oraz zaawansowanych efektów specjalnych.

Opowieść o Gerardzie Cieśliku ma posłużyć do zaprezentowania szerszego obrazu historii Śląska, ukazując trudne losy regionu oraz poczucie jedności i tożsamości. Za produkcję spektaklu „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” odpowiedzialni są wspólnie TVP i Stadion Śląski. Wydarzenie zaplanowano na 20 września, a relację z niego przeprowadzi Telewizja Polska.

QUIZ. Włodzimierz Szaranowicz czy Dariusz Szpakowski? Legendarne komentarze kultowych postaci TVP. Pamiętasz wszystkie? Pytanie 1 z 11 Na początek coś łatwego. Który z nich przez lata komentował sukcesy Adama Małysza? Włodzimierz Szaranowicz Dariusz Szpakowski Następne pytanie