Pogrzeb Bożeny Dykiel. Rodzina przekazała księdzu wyjątkowy list

Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel

Dzień 25 lutego 2026 to moment pożegnania jednej z najbardziej charakterystycznych aktorek. W Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym w Warszawie zgromadziły się rzesze ludzi, w tym wiele rozpoznawalnych twarzy ze świata show-biznesu, by oddać hołd Bożenie Dykiel. Mimo obecności gwiazd, uwaga skupiona była przede wszystkim na krewnych zmarłej. To właśnie oni zadbali o osobisty akcent ceremonii, przekazując kapłanowi specjalny list. Zgromadzeni w świątyni żałobnicy mieli okazję wysłuchać treści tej ostatniej wiadomości skierowanej do artystki.

List rodziny na pogrzebie aktorki

Wzruszający moment nastąpił, gdy prowadzący mszę duchowny zwrócił się do wiernych, trzymając w ręku list od bliskich zmarłej. Kapłan przeczytał następujące słowa:

Bożena Dykiel. Znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich. Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, bardzo Cię kochamy i strasznie tęsknimy.

Śmierć i dorobek Bożeny Dykiel

Informacja o odejściu 77-letniej gwiazdy obiegła media 13 lutego 2026 roku, wywołując smutek w całym środowisku artystycznym. O śmierci aktorki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych duszpasterz środowisk twórczych, ksiądz Andrzej Luter, który przypomniał o jej nieocenionym wkładzie w polską kulturę. Jej odejście stanowi ogromną stratę dla teatru i kina. Widzowie zapamiętają ją przede wszystkim dzięki wyrazistym kreacjom w takich produkcjach jak "Alternatywy 4", "Wyjście awaryjne" czy "Na Wspólnej".

Bożena Dykiel nie żyje