Ostatnia droga Bożeny Dykiel. Ten symbol przy urnie wzruszył wszystkich

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-02-25 13:17

25 lutego tłumy żegnały Bożenę Dykiel, aktorkę, która zmarła w wieku 77 lat. W uroczystości wzięli udział nie tylko najbliżsi, ale również znajomi z branży czy miłośnicy jej talentu. Choć nie brakowało kwiatów czy pięknych wspomnień, uwagę żałobników przykuł jeden, niezwykle wymowny szczegół. To ukłon w stronę fanów jej popularnej roli serialowej.

Uroczystości żałobne zgromadziły szerokie grono przedstawicieli świata filmu, teatru oraz telewizji. Na ostatnim pożegnaniu wybitnej artystki pojawili się nie tylko jej najbliżsi, ale także liczni wielbiciele i współpracownicy, którzy chętnie przytaczali historie z jej życia. Nie zabrakło również żałobników związanych z serialem "Na Wspólnej", w którym zmarła aktorka występowała nieprzerwanie przez ponad dwie dekady.

Gwiazdy "Na Wspólnej" pożegnały serialową Marię Ziębę

Produkcja TVN, w której Bożena Dykiel kreowała jedną z kluczowych postaci, zdobyła uznanie widzów dzięki autentycznym bohaterom. Rola Marii Zięby, w którą zmarła artystka wcielała się od pierwszego klapsa aż do wiosny 2025 roku, zapewniła jej ogromną sympatię publiczności. Mimo że tuż przed śmiercią gwiazdy pojawiały się plotki o powrocie jej bohaterki z podróży do Hiszpanii, scenariusz ten z udziałem Bożeny Dykiel nie zostanie już zrealizowany. Członkowie ekipy realizacyjnej postanowili uhonorować swoją koleżankę w szczególny sposób. Aktorzy złożyli wieniec z białych róż z dołączonym wzruszającym pożegnaniem.

Zdjęcie przy urnie Bożeny Dykiel poruszy fanów

Kwiaty od współpracowników nie były jedynym elementem, który zwrócił uwagę zgromadzonych. Wielbiciele talentu aktorki w Kościele Środowisk Twórczych ze wzruszeniem spoglądali na fotografię ustawioną w bezpośrednim sąsiedztwie urny z prochami. Przedstawiała ona uśmiechniętą Bożenę Dykiel z kwiatami i pochodziła z sesji promującej serial stacji TVN. To samo ujęcie wykorzystano w materiale upamiętniającym artystkę, który po jej odejściu specjalnie przygotowała ekipa "Na Wspólnej". To niezwykle wymowny i piękny gest skierowany do wszystkich fanów jej twórczości. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

